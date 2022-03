Sefa apreende 96 toneladas de soja e três toneladas de peixe resfriado 

As mercadorias apreendidas pelo Fisco estadual procediam dos Estado de Goiás e do Maranhão

Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), da unidade de controle de mercadorias em trânsito do Araguaia, no sudeste do Estado, apreenderam, nesta terça-feira (22), no Km 15 da rodovia PA-447, em Conceição do Araguaia, dois caminhões articulados vindos de Goiânia (GO), com destino à cidade de Porto Franco, no Maranhão, transportando 96 toneladas de soja com nota fiscal inidônea.

“O documento fiscal apresentado pelo transportador à fiscalização foi emitido por empresa de comércio de auto peças. Além disso, o Conhecimento de Transporte (CT), que acompanha o transporte de mercadorias, tinha como início da prestação do serviço a cidade de Redenção, no Pará. Foi desconsiderada a Nota Fiscal (NF) apresentada”, explicou o coordenador da unidade fazendária do Araguaia, Marcelo Dias.

O valor da carga é de R$ 249, 600 mil e foram lavrados dois Termos de Apreensão e Depósito (TAD), no valor total de R$ 41, 932 mil, referente a ICMS e multa, que foram pagos e a mercadoria liberada.

O Fisco estadual apreendeu três toneladas de tambaqui resfriado sem Nota Fiscal (NT)Foto: DivulgaçãoTAMBAQUI

Na unidade fazendária do Gurupi, no km 20 da BR-316, em Cachoeira do Piriá, nordeste paraense, na fronteira com o Maranhão, também nesta terça-feira (22), o Fisco estadual apreendeu três toneladas de tambaqui resfriado sem Nota Fiscal.

Fiscal da Sefa inspeciona o pescado sem Nota FiscalFoto: Divulgação“O condutor do veículo apresentou uma nota fiscal de 9 toneladas de peixe, saindo do Maranhão com destino ao Amapá. Após a conferência, verificamos que havia mais peixe que o informado na NF – três toneladas estavam desacompanhados de documento fiscal”, informou o coordenador da unidade, Rafael Brasil.

O valor da mercadoria é de R$14,400 mil e foi lavrado um TAD no valor de R$ 4,406 mil, que foi pago e a mercadoria liberada.

Por Ana Márcia Pantoja (SEFA)