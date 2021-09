Sefa apreende carga com 45 mil litros de óleo diesel irregular em Redenção

O combustível foi avaliado em R$ 204,060 mil

Uma carga com 45 mil litros de óleo diesel foi apreendida por fiscais da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) por irregularidade de destino da mercadoria. A ação ocorreu na quarta-feira (22), na Rodovia BR-155, no município de Redenção, sudeste do Estado.

O coordenador de Mercadorias em Trânsito de Belém, Volnandes Pereira, explicou que durante a verificação das notas os fiscais constataram que a carga era oriunda de Marabá e tinha como destino Eldorado dos Carajás. Porém, o fato do veículo já ter passado mais de 250 quilômetros do destinatário, quando foi abordado, chamou a atenção dos agentes da Sefa.

A carga seguiria para Vila Mandi, na divisa com o estado do Mato Grosso, conforme o motorista do veículo relatou aos fiscais. “Com isso ficou configurada a irregularidade chamada de ‘quebra de trânsito’, quando o documento fiscal informa um destino e o local de entrega da mercadoria é outro”, explicou Volnandes Pereira.

O combustível foi avaliado em R$ 204,060 mil. O valor do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) totalizou R$ 62,442 mil, referente a imposto e multa. A Agência Nacional de Petróleo (ANP) foi acionada pela Sefa e compareceu, nesta quinta-feira (23), para notificar o condutor da carga.

