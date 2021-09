Sefa apreende carreta com 1.200 garrafas de cachaça em meio a granito

Servidores da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) apreenderam, na última segunda-feira (06), na unidade de coordenação de mercadorias em trânsito do Itinga, na BR-010, em Dom Eliseu, sudeste paraense, 1.200 garrafas de 900 ml de aguardente, que viajavam sem documentação fiscal, escondidas no meio de outras mercadorias.

A mercadoria vinha do Espírito Santo com destino a Belém. O valor da mercadoria é de R$ 16.222 mil, e foram lavrados dois Termos de Apreensão e Depósito (TAD), no valor total de R$ 10,997 mil, referentes a imposto mais multa.

De acordo com o coordenador da unidade fazendária, fiscal de receitas estaduais Roberto Mota, a carreta parou no posto fiscal alegando levar, somente, um carregamento de granito. “Feita a verificação in loco da mercadoria encontramos a aguardente de cana, sem documentação fiscal. Foi solicitado ao motorista a condução do veículo para o depósito para conferência da quantidade, e somente após três horas ele obedeceu. Por isso foi aplicada uma multa por embaraço à fiscalização”, informou.

A mercadoria está no depósito esperando o pagamento dos impostos.

Por Ana Márcia Pantoja (SEFA)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação