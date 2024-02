Sefa apreende dois transformadores em São Geraldo do Araguaia no sudeste estadual

Durante fiscalização realizada, na quarta-feira (14), no município de São Geraldo do Araguaia, pelos servidores da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), lotados na unidade de controle de mercadorias em trânsito de Carajás, na Rodovia Transamazônica Km 15 em São João do Araguaia, sudeste paraense, foram apreendidos dois transformadores de energia com notas fiscais de venda procedentes de Cornélio Procópio no Paraná e com destino a Jacundá, no Pará. O valor declarado da mercadoria é de R$ 981.019,12.

“O condutor apresentou duas notas fiscais de remessa de mercadoria, sem destaque de ICMS, à fiscalização”, informou o coordenador da unidade da Sefa em Carajás, Rafael Brasil. Foi lavrado Termo de Apreensão e Depósito (TAD) pela falta de recolhimento do diferencial de alíquota (Difal) do ICMS no valor de R$ 164.811,22.

