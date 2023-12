Sefa apreende duas escavadeiras no Araguaia avaliadas em mais de R$ 1 milhão

A operação de fiscalização realizada, na sexta-feira (15), pela equipe da unidade de controle de mercadorias em trânsito da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) em Conceição do Araguaia, no km 15 da PA-447, apreendeu duas escavadeiras novas, no valor de R$ 1.009.432,48.

As máquinas vinham da cidade de Contagem, em Minas Gerais, com destino a Parauapebas, no sudeste paraense. “O caminhão, após receber ordem de parada pela equipe de fiscalização, tentou evadir-se do posto fiscal em alta velocidade. Após a perseguição que envolveu a viatura da Secretaria de Fazenda e a viatura da Polícia Militar (PM), o veículo foi interceptado e trazido de volta”, contou o coordenador da unidade do Araguaia, Cincinato Oliveira.

O condutor do veículo apresentou notas fiscais de uma empresa com situação cadastral ativo não regular. Nesta situação a empresa não pode emitir documento fiscal nem receber mercadorias. “Após a análise dos documentos foi emitido um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 572.348,20.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação