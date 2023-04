Sefa apreende mais de 10 mil quilos de material de poços artesianos em Dom Eliseu

Fiscais da Unidade de Coordenação de Mercadorias em Trânsito da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) no Itinga, apreenderam na última segunda-feira (17), na cidade de Dom Eliseu, na região de integração do Rio Capim, 10.932 quilos de mercadorias destinadas ao revestimento de poços artesianos.

Durante a fiscalização, verificou-se que o transportador apresentou documentos fiscais referentes a 2.528 kg de mercadorias, que saíram da cidade de São José do Rio Preto, em São Paulo, e tendo como destino uma empresa em Ananindeua.

Ao realizarem a pesagem do veículo, os fiscais constataram uma diferença de peso 10.932 kg na carga. “Após o procedimento fiscal iniciado, o motorista apresentou outra nota fiscal emitida, após a descoberta pelo Fisco da tentativa de burlar a fiscalização, com origem em São José do Rio Preto, São Paulo e com destino ao município de Ananindeua, no Pará. A nota fiscal apresentada, no valor de R$ 44.527,32, referente a 360 unidades de revestimento em tubo para poço artesiano foi desconsiderada pela fiscalização”, informou o coordenador da unidade fazendária do Itinga, Gustavo Bozola.

Foram lavrados dois Termos de Apreensão e Depósito (TAD) no valor total de R$ 25.771,12 referentes ao imposto e à multa, que aguardam pagamento.

Fonte: Agência Pará/Foto: AScom Sefa