SEFA apreende mais de 33 mil garrafas de cerveja no nordeste do Pará

Na última segunda-feira (3), uma carga de 33.600 garrafas de cerveja e 25.908 garrafas de refrigerantes foi apreendia por fiscais de receitas estaduais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), no Km 280 da rodovia BR-316, em Cachoeira do Piriá, nordeste do Pará, fronteira com o Maranhão.

A carga, avaliada em R$ 13.6026, vinha do município de Aquiraz, no Ceará, com destino a Belém, no Pará. “O contribuinte apresentou os documentos fiscais relativos a carga de cerveja e refrigerante mas ao verificar no sistema notamos que as notas fiscais já possuíam registro na unidade. Ou seja, era uma tentativa de passar documento fiscal de outra mercadoria e assim fugir do pagamento do imposto estadual”, explicou o coordenador, Rafael Brasil.

As notas fiscais foram desconsideradas. Um termo de apreensão e depósito (TAD) no valor de R$99.566,93, referente a ICMS mais multa, foi lavrado pela Sefa.

Fonte: Debate com informações de G1 Pará