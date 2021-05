Sefa apreende máquina agrícola e bebidas no sudeste do Estado

Cargas tinham como destino as cidades paraenses de Uruará e Itupiranga

A unidade de controle de mercadorias em trânsito de Carajás, da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), em Marabá, sudeste do Estado, realizou na segunda-feira (17) apreensão de máquina agrícola, cerveja e cachaça, que viajavam sem emissão de nota fiscal.

Uma carreta de hortifrutigranjeiros vinda de Anapólis (GO), com destino a Itupiranga, no Pará, foi abordada no posto fiscal do Km 9 da rodovia Transamazônica, em Marabá, e apresentou nota fiscal dos legumes.

“Fomos verificar a carga e encontramos, escondidos, 10 mil litros de cachaça e 16.800 latas long necks de cerveja, sem documentário fiscal”, informou o fiscal de receitas estaduais Gustavo Bozola. A bebida tem valor estimado de R$ 150 mil, e o proprietário da bebida foi autuado em R$ 137,787 mil, valor relativo a ICMS mais multa.

Também foi apreendida uma máquina agrícola, no valor de R$ 390 mil, vinda de Águia Branca (ES), com destino a Uruará, no Pará. A apreensão aconteceu no posto fiscal de São Geraldo do Araguaia.

O transportador apresentou nota fiscal tendo como destinatário pessoa física sem inscrição no estado do Pará. A nota fiscal foi desconsiderada e emitido Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 54,600 mil. As mercadorias estão retidas e aguardando pagamento.

Agência Pará / Por Ana Márcia Pantoja (SEFA)