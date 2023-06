Sefa apreende materiais eletrônicos no Itinga￼￼

Durante fiscalização fazendária realizada na terça-feira (20), foi apreendida carga de eletrônicos no valor de R$ 399.297,34. A apreensão ocorreu na unidade de Coordenação de Mercadorias em Trânsito da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) no Itinga, na rodovia BR-010, município de Dom Eliseu, no nordeste paraense, fronteira do Pará com o Maranhão,

Um caminhão-baú oriundo de Manaus (AM) com destino a Palmas (TO), foi retido com 1.000 amplificadores, 1.000 antenas parabólicas, 1.000 receptores de TV via satélite, 6.130 cabos coaxiais e 1.270 conectores.

“Após o início de fiscalização os servidores, ao verificarem as documentações entregues, perceberam a falta de notas fiscais. Foram entregues o conhecimento de transporte e uma declaração de transporte de mercadorias. A documentação foi desconsiderada e lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD), no valor de R$ 136.559,68, informou o coordenador da unidade fazendária, Gustavo Bozola.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação