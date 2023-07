Sefa apreende mercadorias sem nota fiscal em Cachoeira do Piriá

Um caminhão que transportava R$ 112 mil em mercadorias sem nota fiscal foi apreendido por fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), na unidade fazendária de Gurupi, município de Cachoeira do Piriá, no nordeste paraense, próximo à divisa com o Estado do Maranhão. A carga, que saiu do Ceará com destino a Roraima, foi apreendida durante fiscalização de rotina, na última quinta-feira (06).

“O caminhão foi parado para fiscalização in loco, e durante o procedimento foi constatado que existiam mercadorias outras, como vestuário, cintos, bolsas e sandálias, que seriam destinadas ao Estado do Pará, e estavam desacompanhadas de notas fiscais”, explicou o coordenador da unidade fazendária do Gurupi, Marlon Santos..

O valor total da mercadoria foi de R$ 112.183,89. Foi lavrado Termo de Apreensão e Depósito (TAD), no valor de R$ 10.096,53, mais a multa de R$ 2.423,17.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Seabra/Ag Pará