Sefa apreende  pá carregadeira e dois compactadores em Carajás

Fiscais de receitas da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) lotados na unidade fazendária de Carajás, divisa com o Tocantins, sudeste do Estado, apreenderam nesta terça-feira (06/12) uma pá carregadeira e dois compactadores que seguiam para o município de Ananindeua com nota fiscal inidônea. O valor da mercadoria é de mais de R$1 milhão.

O veículo oriundo de São José dos Campos (SP) que tinha com destino o município de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, foi retido no posto fiscal de Jarbas Passarinho, unidade de Carajás no km 120 da Rodovia Transamazônica, a 130 km de Marabá, para fiscalização. “Foi apresentado o documento de Conhecimento de Transporte (CT) de carga para Ananindeua, e quando a nota fiscal foi verificada, vimos que as máquinas se destinavam à cidade de São Paulo. Foi feita uma pesquisa no sistema informatizado do Fisco e não foi encontrado nenhum documento fiscal destinando a carga para o Pará. Ou seja, mais uma vez tentavam entrar com maquinário no Estado sem o devido recolhimento do imposto”, informou o coordenador da unidade de Carajás, Gustavo Bozola.

A nota fiscal foi desconsiderada e lavrado Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 471.393,00.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação