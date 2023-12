Sefa apreende trator avaliado em R$ 270 mil em Dom Eliseu no sudeste estadual

Servidores da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) apreenderam, no sábado (23), um trator avaliado em R$ 270.395,00, que saiu do Maranhão com destino a Dom Eliseu no Pará, no sudeste paraense.

Os servidores da Sefa atuam na unidade de coordenação de mercadorias em trânsito do Itinga, na BR-010, em Dom Eliseu. A apreensão exigiu um tempo de espera, conta o coordenador da unidade fazendária da Sefa em Dom Eliseu, Gustavo Bozola.

“Uma pessoa se dirigiu à unidade da Sefa no Itinga para tirar dúvidas em relação a uma nota fiscal de um trator que tinha como origem Imperatriz (MA) e destino a Itinga no Maranhão. Os servidores perceberam que a nota fiscal indicava como origem e destino cidades do Maranhão, ou seja, não deveria ter entrado no Pará, mas o transportador alegou ter se desviado da rota correta”, afirmou Bozola.

O coordenador da unidade informou, ainda, que cinco horas mais tarde o mesmo caminhão foi localizado no desvio do km 56 da BR 222, por onde alguns entram do Maranhão para o Pará com o intuito de fugir da fiscalização.

A viatura da fiscalização encontrou e abordou o caminhão, e foi identificada a falta da nota fiscal do trator. O caminhão foi conduzido para a unidade da Sefa onde foi lavrado termo de apreensão no valor de R$ 90.475,09.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação