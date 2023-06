Sefa apreende três máquinas industriais na Serra do Cachimbo 

Durante fiscalização realizada no dia 08/06 na Coordenação de controle de mercadorias em trânsito da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) na Rodovia Br. 163, Km 785 Novo Progresso, na área de Serra do Cachimbo, sul do Estado, foram apreendidas três máquinas industriais no valor de R$ 512.000,00 que vinham de cidade de Bento Gonçalves, RS, para uma construtora em Itaituba-PA.

“Durante o processo de fiscalização foi visto que, embora empresa que iria receber a carga tenha Inscrição Estadual, não é contribuinte de ICMS e não pagou o Diferencial de Alíquota (Difal) para o estado do Pará”, explicou o coordenador da unidade de Serra do Cachimbo, fiscal de receitas estaduais Roberto Mota.

Foi emitido um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$77.976,14 sendo R$55.697,24 referente ao imposto e R$22.278,90 referente à multa.

Fonte: Agência Pará/Foto:: Divulgação