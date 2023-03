Sefa apreende três toneladas de mercadorias sem nota fiscal em Dom Eliseu 

Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreenderam, na quinta-feira (23), na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Itinga, nordeste paraense, três toneladas de mercadorias que viajavam sem nota fiscal, escondidas debaixo de uma carga de pisos.

A apreensão ocorreu no município de Dom Eliseu, no km 1.481 da rodovia BR 010, fronteira com o Maranhão. Uma carreta vinda de Lagoa da Prata, em Minas Gerais, com destino ao Pará foi retida para fiscalização.

“Ao se iniciar a fiscalização com a entrega das notas fiscais os servidores desconfiaram do peso do veículo. O caminhão foi enviado à balança e apresentou uma diferença de três toneladas me relação ao informado nas notas fiscais. Ou seja, a carga de piso estava regular, mas o que estava escondido sob o piso iria passar sem recolher imposto”, contou o coordenador da unidade do Itinga, fiscal de receitas estaduais, Gustavo Bozola.

“Começamos o descarregamento da carga e encontramos, debaixo de caixas de piso, uma quantidade enorme de mercadorias diversas como confecções, calçados, panelas, edredons, caixas térmicas etc, A mercadoria iria passar sem nota fiscais e sem recolher o imposto estadual”, explicou ele.

O valor total da mercadoria é de R$ 261.987,00 e foram lavrados dois Termos de Apreensão e Depósito (TAD) no valor total de R$ 74.062,17, referente ao ICMS e multa.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom/Sefa