Sefa apreende van 0km avaliada em R$ 30 mil em Dom Eliseu no sudeste estadual

Uma van sem placas, 0km, avaliada em R$ 302 mil foi apreendida, na terça-feira (26), na unidade de controle de mercadorias em trânsito da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) do Itinga, na BR-010, em Dom Eliseu, sudeste paraense.

“A van sem placas entrou no Pará e passou pela unidade do Itinga sem obedecer a parada obrigatória para fiscalização. A viatura da Sefa perseguiu o veículo até as imediações da cidade de Dom Eliseu e foram feitas várias varreduras em ramais até que o veículo foi encontrado e escoltado até o posto fiscal”, contou o coordenador do Itinga, Gustavo Bozola.

O coordenador da Sefa acrescentou que quando foi solicitada a documentação do veículo, foi entregue uma nota fiscal de origem em São José dos Pinhais (PR) com destino a São Paulo SP. Depois de um tempo, o motorista apresentou outra nota fiscal de venda, que tinha como remetente empresa da cidade de Santa Inês (MA) e destino a Timboteua (PA).

Os documentos fiscais foram desconsiderados e lavrado em Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 29.596,00 referente ao ICMS e multa.

