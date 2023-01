Sefa apreendeu quatro contêineres com documentação irregular em Dom Eliseu com destino a São Paulo

Na noite do dia 31 de dezembro, os Servidores da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), da unidade de Coordenação de mercadorias em trânsito do Itinga, em Dom Eliseu, no sudeste paraense, apreenderam quatro contêineres novos, sobrepostos e acoplados ao veículo transportador.

O motorista do veículo foi parado pela fiscalização tributária estadual e apresentou três nostas fiscais com origem e destino em São Paulo (SP). Mas ele acabou confessando que os equipamentos seguiam para uma empresa em Belém. “As notas fiscais foram desconsideradas, e foi cobrado o diferencial de alíquotas do ICMS devido ao Estado do Pará, já que os equipamentos entrariam no Estado sem o recolhimento do imposto”, informou o coordenador da unidade fazendária do Itinga, Roberto Mota.

A mercadoria estava avaliada em R$ 85 mil. Foram lavrados dois termos de Apreensão (TAD), no valor total de R$ 30.090,42, referentes ao ICMS e à multa, que ainda aguardam pagamento.

Foto: Ascom Sefa