Sefa aprende mercadoria de cerveja com nota fiscal adulterada

Foram apreendidos nesta quinta-feira (02) uma mercadoria de latas de cervejas avaliadas em 482,160 mil reais. Eram 235.00 latas de cerveja que estavam com documentação falsa, a nota fiscal que deveria conter o nome do produto, apresentava nota de carga de sal.

A ação realizada pela unidade fazendária de controle de mercadorias em trânsito da secretaria da fazenda do Pará (Sefa) de Gurupi, em cachoeira do Piriá, localizado no nordeste do Pará.

O motorista que apresentou a nota fiscal de sal, estava vindo do município de Grosso, no estado do Rio Grande do Norte, na qual tinha como destino a cidade de Macapá no Amapá.

A multa tributária foi de 115,718 mil reais, totalizando a autuação em termo de apreensão e deposito (TAD) de 260,366 mil reais. A mercadoria está à espera do pagamento dos impostos para poder ser liberada.

Foto: divulgação arquivo Sefa