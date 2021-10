Sefa atualiza o Documento de Arrecadação Estadual (DAE)

A Secretaria de Estado da Fazenda, (Sefa) colocou em produção uma nova versão do Documento de Arrecadação do Estado (DAE), com alterações no layout e no código de barras. O DAE é utilizado para recolher os impostos e taxas estaduais.

A partir de 03 de novembro de 2021, a rede arrecadadora validará as datas de vencimento, e não será aceito o pagamento do DAE após a data de validade expressa no documento.

Caso o contribuinte perca o prazo de validade do Documento de Arrecadação do Estado, deverá emitir um novo DAE no site da Secretaria da Fazenda.

Para a diretora de Arrecadação e Informações Fazendárias, Rosemary Fernandes, a novidade é positiva para os contribuintes, “pois o Estado trabalha para atender a demanda dos cidadãos, visando atender cada vez melhor”.

O diretor de tecnologia da Informação da Sefa, David Gonçalves, informa que era usual as pessoas perderem a data final do recolhimento. “O benefício desta nova versão do DAE, com data de vencimento, é que os contribuintes deixarão de perder parcelamentos de impostos ou serem inscritos em dívida ativa desnecessariamente, por causa dos saldos residuais, que geram juros pelo atraso”, diz ele.

A Sefa planeja novas versões do DAE, de acordo com as demandas da área da arrecadação, para melhorar os serviços oferecidos pelo Fisco aos contribuintes.

Fonte: Agência Pará