Sefa fiscaliza lojas no período da Black Friday  

Auditores fiscais de receitas estaduais, lotados na unidade fazendária regional de Tucuruí, sudeste paraense, iniciaram no dia 25/11uma fiscalização presencial nas lojas do comércio daquela cidade. As visitas estão sendo feitas no período de crescimento das vendas por causa do período de black friday e final de ano, e devem prosseguir até dezembro em outros municípios daquela região, informou o coordenador da unidade, Romulo Sousa.

Serão visitados cerca de 30 estabelecimentos comerciais. Numa das lojas foram aprendidas 900 capas de celular e 1.350 películas para telefone. “As mercadorias somam mais de R$ 30 mil e não tinham procedência comprovada por meio de documento fiscal. Também localizamos documentos não fiscais que iriam ser descartados e iniciamos a conferência de estoques”, informou o coordenador.

Durante a fiscalização foram encontrados, ainda, dezenas de celulares à venda sem notas de entradas no estabelecimento e um equipamento de emissão de documento não fiscal, simulando a emissão de nota fiscal.

Foram lavrados quatro Termos de Apreensão e Depósito (TADs), dois Termos de Verificação de Estoques e 12 Ordens de serviço para apurar indícios de omissão de receita. “A fiscalização visa alertar os comerciantes sobre a necessidade de emitir a nota fiscal nas compras”, resumiu.

Já na unidade da Sefa em Marabá, esta semana, os servidores iniciaram visitas aos estabelecimentos comerciais nas cidades de Rondon do Pará, Abel Figueiredo e Bom Jesus do Tocantins. “Realizamos verificação “in loco” sobre estabelecimentos e continuaremos com esta ação nas cidades da nossa regional”, informou o coordenador Sandro Borsatto.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação