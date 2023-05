Sefa investe em transparência e exibe informações da receita e despesa estaduais

A partir desta segunda-feira (22), o site da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) na internet apresenta as informações relacionadas às receitas e despesas estaduais na home page, como forma de dar maior transparência às informações financeiras do Estado. Acesse o site Sefa em www.sefa.pa.gov.br.

A mudança atende a uma solicitação do Ministério Público de Contas (MPC). Nesta primeira versão o usuário tem acesso aos valores da previsão e dotação inicial da receita e da despesa, e também permite consultar as receitas por origem – impostos e taxas, transferências, contribuições, bem como as despesas por grupo – pessoal e encargos, investimentos, outras despesas etc.

As consultas podem ser feitas por ano, categoria de receita e despesa. “Estas informações já estavam disponibilizadas no site da Secretaria da Fazenda, na área do Tesouro Estadual, por meio dos Balanços Gerais do Estado, dos balancetes e de outros documentos públicos. A criação de uma área específica para consulta visa facilitar o acesso aos dados que estão nos documentos oficiais, uma facilidade para os cidadãos interessados em acompanhar os gastos públicos”, esclarece o secretário de Estado da Fazenda, René Sousa Júnior.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação