Sefa promove curso ‘Educação Fiscal e Cidadania’ em Ananindeua 

No período de 02 a 05/05 será realizado, na Associação Empresarial de Ananindeua, o Curso “Educação Fiscal e Cidadania”, organizado pelo Grupo de Educação Fiscal em parceria com a Escola Legislativa da Câmara Municipal de Ananindeua. O curso conta com a participação de 30 servidores públicos municipais.

“Com a implantação do Programa Municipal de Educação Fiscal de Ananindeua houve uma demanda pela realização do Curso de Educação Fiscal e Cidadania visando formar disseminadores do tema”, explicou a diretoria da Escola Fazendária da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa), Cristina Viana.

Atuarão como facilitadores no curso servidores da Sefa e de entidades parceiras da Educação Fiscal: Tribunal de Contas do Estado (TCE), Controladoria Geral da União (CGU) e Receita Federal do Brasil (RFB).

Entre os temas a serem abordados no encontro estão a Relação entre Estado e Sociedade; Função Social dos Tributos; Gestão dos Recursos Públicos e Boas Práticas em projetos de cidadania fiscal.

O Programa Estadual de Educação Fiscal atua no Estado do Pará há 22 anos, numa parceria entre Sefa, Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e RFB.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação