Segmentos de Transporte e Mobilidade em debate na plenária do Tá Selado

Transporte e mobilidade urbana foram os temas do debate da plenária do Tá Selado desta sexta-feira, 2. O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, abriu a reunião por videoconferência.

As plenárias do programa Tá Selado, que recebem as demandas da população por bairros e por segmentos, já conta com a participação de mais de 21 mil pessoas da capital paraense. As demandas aprovadas serão incluídas no projeto do Plano Plurianual (PPA 2022-2025) do Executivo Municipal e na Lei Orçamentária Anual (LOA).

“O Tá Selado é um sonho que vem se realizando. Ter reunido, até ontem, mais de 21 mil pessoas traz o significado do quanto é bom exercer um mandato de prefeito com participação popular, onde as pessoas comprometidas com as pautas são convidadas a contribuírem conosco”, descreveu o prefeito Edmilson Rodrigues.

As fases de plenárias por segmentos caminham para reta final e posteriormente iniciará o momento das eleições de delegados por bairros e segmentos.

Na plenária desta sexta-feira, os debates sobre transporte e mobilidade continuaram na sala virtual e ponto físico do programa, montados nos bairros para pessoas que não têm acesso à internet.

A titular da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, Ana Valéria Borges, participou dos debates promovidos pela plenária do segmento.

A atração cultural da plenária desta noite foi garantida pela intérprete e musicista paraense Carolliy, que animou a plenária com a interpretação de clássicos da música brasileira.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcos Batista