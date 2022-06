Segue o líder! Papão joga hoje com desfalques contra o Aparecidense

O líder do Campeonato Brasileiro da Série C, o Papão da Curuzu, encara, neste sábado, 18, a partir das 19h, o Aparecidense. O jogo será na casa do adversário, no estádio Aníbal Toledo, e a Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, estarão lá em cima do lance, com o patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.



A partida será válida pela 11ª rodada da Terceirona. O Aparecidense é o 12ª colocado na tabela da Terceirona, com 10 partidas jogadas, três vitórias, três empates, quatro derrotas e 12 pontos somados. Na última rodada, o time goiano venceu o Botafogo-SP e, diante do clube paraense, vai em busca da primeira sequência de vitórias na competição.



Por sua vez, o Paysandu é o líder do campeonato, com 21 pontos. O Papão venceu as últimas quatro partidas. No último compromisso dos bicolores, eles venceram o Botafogo-PB por 2 a 1, jogando em casa. Agora, sem o mando de campo, a expectativa é que o clube alviceleste procure manter o bom desempenho e busque a quinta vitória seguida no torneio.



DESFALQUE

O treinador bicolor, Márcio Fernandes, não vai poder contar com o zagueiro Genilson e nem com o atacante Danrlei, que irão cumprir suspensão. Outro desfalque é o lateral-direito Igor Carvalho. O jogador segue se recuperando de lesão.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Thiago Coelho; Leandro Silva, Bruno Leonardo, Lucas Costa e Patrick Brey; Mikael, João Vieira e José Aldo; Marlon, Pipico e Robinho.

ARBITRAGEM

Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS); Árbitro Assistente 1: Marcos dos Santos Brito (MS); Árbitro Assistente 2: Marcelo Grando (MS); Quarto Árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves (GO).

Imagens: /Agência Paysandu