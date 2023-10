Segunda brasileira desaparecida em Israel é encontrada morta

Bruna Valeanu, brasileira de 24 anos que estava desaparecida em Israel desde o último sábado (7), teve sua morte confirmada pela família nesta terça-feira (10). O exército israelense comunicou que o corpo da jovem foi localizado, de acordo com Florica, irmã mais velha de Bruna.

Bruna é a segunda brasileira morta em decorrência dos ataques terroristas do grupo Hamas contra Israel, iniciados no último fim de semana. A jovem estava no festival de música eletrônico chamado Universo Paralelo, o mesmo em que se encontrava Ranani Glazer, primeiro brasileiro com morte confirmada.

Uma terceira brasileira que estava no festival segue desaparecida: Karla Stelzer Mendes.

Bruna era natural do Rio de Janeiro e morava em Israel há oito anos com a irmã e a mãe.

– Minha mãe teve um pressentimento nesse dia, ela não sabia que a festa [Universo Paralelo] seria perto de Gaza. Minha mãe falou: “Bruna, não vai na festa”. Minha mãe teve esse pressentimento – contou Florica, irmã mais velha, ao G1.

– Ela [Bruna] foi para esta festa, estava com um grupo grande de amigos, muitos brasileiros e israelenses. Ela acabou se separando, na hora do ataque, das outras amigas dela, que já se salvaram. Ela ficou em um grupo onde estava o Liam, um amigo do trabalho, que é israelense – disse Nathalia Valeanu, a outra irmã, que mora no Brasil.

Em Israel, Bruna estudava Comunicação e Antropologia na Universidade de Tel Aviv. Ela chegou a ser instrutora de tiro das Forças de Defesa de Israel, entre 2018 e 2020.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Redes Sociais