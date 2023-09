Segunda edição do ‘Prevenção e Cidadania Por Todo o Pará’ chega a Soure

Com serviços de cidadania e saúde iniciou neste sábado (16), no município de Soure, no Arquipélago do Marajó, a segunda edição do mutirão “Prevenção e Cidadania Por Todo o Pará”. A iniciativa, que prossegue até final do mês em três municípios marajoaras, é organizada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), por meio da Diretoria de Políticas de Segurança Pública e Prevenção Social (DPS), em parceria com órgãos estaduais e federais.

Após os resultados significativos da primeira edição, que ofereceu mais de 11 mil atendimentos em junho passado, a Segup organizou a segunda edição. Com expectativa de atender mais de 14 mil pessoas, a ação itinerante inicia em Soure, e continua em Cachoeira do Arari e Salvaterra.

Serviços essenciais – Segundo o coordenador da DPS/Segup, tenente-coronel Celton de Jesus, o principal objetivo é ofertar serviços essenciais para a população que tem dificuldade em acessá-los. “O Arquipélago do Marajó recebe pela segunda vez o nosso mutirão de serviços e atendimentos, encabeçada pela Segup e participação dos órgãos parceiros. Aqui, a população será muito assistida na parte de saúde, na garantia de direitos, palestras e orientação de prevenção de violência contra a mulher, criança e adolescente, e também, na emissão de documentos importantes. É um trabalho de prevenção social que está atrelado à missão da Secretaria de Segurança Pública”, informou o tenente-coronel Celton de Jesus.

Os atendimentos iniciados neste sábado, na Escola Santana do Tucumanduba, contaram com total adesão da população de Soure. A comunidade conta com serviços da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), inscrições no Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal, emissão de documentos (CPF e RG), palestras de prevenção, encaminhamentos para emissão de certidões de nascimento e óbito, e orientações sobre os canais de denúncia do Sistema de Segurança Pública.

Benefícios – Para os moradores de Soure e região, o mutirão traz muitos benefícios, firmou o estudante de Biologia Railson Vasconcelos. “A gente vê que a nossa região tem uma carência com relação a atendimentos. Esse é o auxílio que o governo traz para a gente, e é muito benéfico. Em vez de ter que se deslocar até Belém para conseguir esse tipo de atendimento, ele tá ocorrendo aqui. É muito mais fácil o acesso”, disse o universitário.

A dona de casa Edinamar Souza, 55 anos, aproveitou para se consultar. “Em Soure, o atendimento nos postos precisa conseguir uma ficha primeiro. Leva mais tempo, e aqui foi rápido, muito bom. Vou agora tirar o RG também da minha filha. E para mim está sendo tudo de bom. Não teve custo nenhum”, contou a moradora.

O mutirão em Soure prossegue até a próxima quarta-feira (20), e depois será realizado em Cachoeira do Arari até o dia 25, de onde seguirá para Salvaterra, com ações até o final de setembro.

