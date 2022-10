Segunda fase da Operação Maria da Penha prende mais de 12 mil

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) informou nesta sexta-feira (7) que efetuou 12.396 prisões em todo o país, em um mês, por crimes ligados à violência contra a mulher. Os dados em questão fazem parte da segunda edição da Operação Maria da Penha. O trabalho aconteceu entre os meses de agosto e setembro.

De acordo com a pasta federal, o trabalho integra o calendário de ações da Secretaria de Operações Integradas (Seopi/MJSP) voltada ao público vulnerável. A ação ocorreu nos 26 estados e no Distrito Federal com a participação de 221 mil profissionais. As prisões ocorreram por crimes como agressão doméstica e feminicídio.

O relatório apresentado pela operação também indica que 58.340 boletins de ocorrência foram registrados, e 41.600 medidas protetivas de urgência foram concedidas, requeridas ou expedidas.

Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública desde o ano passado, a primeira edição da operação, em 2021, prendeu mais de 14 mil pessoas entre os dias 20 de agosto e 20 de setembro. O MJSP ainda informou que cerca de 127 mil mulheres foram atendidas pela ação.

Fonte: Pleno News/Foto: Pexels