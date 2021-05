Segunda onda da covid-19 chega ao município de Ourilândia do Norte, no Pará

A segunda onda da covid-19 chegou neste mês em Ourilândia do Norte, município localizado no sul do Pará. De acordo com a secretária municipal de saúde, Janaína Pereira, medidas mais restritivas foram necessárias, a partir de um novo decreto publicado nesta terça-feira (25), diante do aumento expressivo no número de novos casos positivos e da dificuldade para conseguir leitos clínicos e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Leia o decreto na íntegra.

“O número de casos de infectados e de mortes aumentou muito nesse mês, foi bem significativo. A segunda onda, agora que está chegando nessa região. Tá demorando muito conseguir leito de UTI e até leito clínico”, comentou.

Até segunda-feira (25), Ourilândia do Norte já tinha registrado o total de 4.566 casos positivos, sendo que 4.371 conseguiram se recuperar e 42 foram a óbito. “No início de abril, estávamos fazendo teste e dava nove ou dez positivos por dia. Agora, dá 30 ou 40 por dia”, disse a secretária. “Mês de maio, tivemos nove óbitos. O mês com maior número de óbitos durante a pandemia”.

O total de 18 pacientes estavam hospitalizados com covid-19 até segunda-feira. Antes do boletim epidemiológico do dia, a secretária Janaina Pereira informou que sete pacientes estavam internados em leitos UTI. A região conta com o suporte dos hospitais de referência de Redenção e Conceição do Araguaia, mas também há pacientes hospitalizados em Belém, Tucumã e Palmas (TO), além de hospitais credenciados em Ourilândia do Norte.

Decreto

De acordo com o decreto desta terça, está autorizado o funcionamento de bares, conveniências e similares, de segunda-feira a domingo, das 7h às 18h, respeitado os seguintes protocolos: fica proibido o consumo de bebida alcoólica nas dependências de quaisquer estabelecimentos; a venda de bebida alcoólica fica autorizada apenas por meio de delivery ou retirada no local.

Os estabelecimentos que atuem na área de alimentação (bares, restaurantes, espetinhos, distribuidoras de bebidas, ambulantes, pit-dogs, açaiteria, food trucks, ambulantes e congêneres), entre 18h às 21h, deverão realizar atendimentos e vendas na condição de delivery ou retirada no local, não podendo ter mesas e cadeiras para acesso ao público em seus estabelecimentos, nem consumo no local.

Dentre várias outras medidas, está autorizada a realização de reuniões públicas ou privadas em locais fechados, com até dez pessoas, seguindo todas as normas sanitárias. E está instituída a restrição de circulação de pessoas (toque de recolher) em todo o território do Município a partir das 21h até às 05h.

“Realmente, a segunda onda chegou aqui. Por isso, a gente fez um decreto com mais restrições. Na verdade, pelo decreto estadual, a nossa região está no bandeiramento laranja. Mas como agora que começou a chegar a segunda onda, fizemos o decreto enquadrando o bandeiramento vermelho”, ponderou Janaina Pereira.

Vacinação

A vacinação contra a covid-19 segue no município. “Estamos vacinando pessoas de 50 anos para cima com comorbidades e idosos acima de 60 anos. E aguardando a nova remessa para os professores”, detalhou a secretária municipal de saúde. O drive-thru para imunização está localizado na Avenida das Nações, com funcionamento das 8h às 12h e das 14h às 17h.

