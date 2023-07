Segunda paróquia mais antiga de Belém inicia hoje sua festividade no centro de Belém

Criada há 296 anos, a Paróquia de Sant’Ana da Campina, a segunda mais antiga da Arquidiocese de Belém, inicia neste sábado, 22, o período da festividade dos padroeiros Sant’Ana e São Joaquim, a partir das 10h, com adoração ao Santíssimo Sacramento, seguida de novena e a missa solene, às 12h, presidida pelo pároco, o Cônego Antônio Beltrão Ribeiro Filho que está em seu segundo paroquiato na igreja de quase 300 anos, restaurada na primeira década do século XXI pelo governo federal, por meio da Universidade Federal do Pará.



A festividade é atípica, posto que, tradicionalmente, acontece no centro de Belém (Rua Padre Prudêncio com Manoel Barata, na Praça Maranhão, bairro da Campina), exatamente nesta fase, quando parte da população está em férias nos principais balneários e cidades do interior do Estado.



Mesmo assim, a igreja celebra seu período de festividade com procissões, visitas aos fiéis idosos e enfermos, novenas, missas solenes, novenas, adoração ao Santíssimo Sacramento, além do arraial na frente do majestoso prédio, com vendas de artigos religiosos, comidas e bebidas típicas, além de doces e salgados.



Neste ano, a festividade tem o tema “Por uma igreja sinodal com Sant’Ana e São Joaquim”.

Amanhã, domingo, 23, após a novena e a missa, às 10h, será realizada a Carreata dos Padroeiros pelas ruas do centro comercial de Belém. Carros, motos, bicicletas, fiéis, casas e comércios serão abençoados em preparação às solenes celebrações dos idosos que acontecerão na quarta-feira, com a presença da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, tradição do dia 26 de julho, ponto alto da festividade. A primeira missa da quarta será no horário de 12h e a segunda, de encerramento da festividade, às 17h, com as presenças de padres convidados.

O Cônego Antônio Beltrão explica que visa este tempo festivo que oportuniza “aprofundar essa temática tão relevante, a qual nos convoca o Papa Francisco em fazermos este caminho sinodal, caminhar juntos, pois somente viveremos o espírito eclesial construindo a unidade a cada dia. Nossa paróquia já tem 296 anos de caminhada, e queremos continuar juntos, preparando os caminhos do Senhor, para que todos tenham vida”.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar