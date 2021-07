Segunda repescagem do Prosel 2021 convoca 818 candidatos

Nesta terça-feira (6), a Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou a segunda repescagem do Processo Seletivo (Prosel) 2021. Ao total, 818 pessoas foram convocadas, sendo 502 Cotistas e 316 Não Cotistas. As matrículas deverão ser feitas entre os dias 7 a 10 de julho de 2021. A pessoa classificada realizará cadastro on-line e envio da documentação por Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA).

Após o último dia de matrícula on-line, os futuros acadêmicos têm até 45 dias para apresentar a documentação exigida, com cópias e respectivos originais para conferência. Para concluir o processo é indispensável que os calouros cumpram essa etapa presencial de entrega de documentos diretamente nas unidades de Coordenação de Registro e Controle Acadêmico (CRCA), do Campus onde vão cursar a graduação.

Entre os documentos necessários à matrícula estão RG, CPF e Certidão de Nascimento ou Casamento. As Declarações de Ocupação de Vaga Única e de Integralização do Curso estão disponíveis no site do Prosel e devem ser enviadas no momento do cadastro no SIGAA.



Perderá o direito à vaga e será considerado formalmente desistente, o candidato que não efetuar os procedimentos de matrícula e não entregar toda a documentação obrigatória.



Confira os documentos necessário à matrícula na Uepa:



a) Declaração de Ocupação de Vaga Única (fornecida pela UEPA);

b) Declaração de Integralização do Curso (fornecida pela UEPA) ;

c) Carteira de Identidade;

d) Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

e) Certidão de Nascimento ou Casamento;

f) Certificado de Alistamento Militar (candidatos do sexo masculino);

g) 01 (uma) foto 3 x 4 recente (colorida);

h) Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação na última eleição;

i) Histórico Escolar do Ensino Médio;

j) Certificado de Conclusão do Ensino Médio;

k) Comprovante de Residência (recente que contenha CEP).

Fonte: Agência Pará / Texto: Ize Sena e Guaciara Freitas (Ascom/Uepa). / Por Ize Sena (UEPA)