Segunda repescagem do Prosel 2023 é divulgada pela Uepa

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou, nesta sexta-feira (31), a segunda lista de candidatos convocados para a repescagem do Processo Seletivo (Prosel) de 2023. Os convocados devem realizar a pré-matrícula online até domingo (2), no site do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas da universidade. A listagem dos candidatos obedece a ordem de classificação, seguindo os critérios determinados no Edital nº 12/2023 para as vagas não preenchidas.

Na próxima segunda-feira (3), os candidatos aprovados nas cotas étnico-raciais deverão se dirigir ao campus onde foram aprovados, para a verificação da autodeclaração pelas bancas de heteroidentificação. A validação da autodeclaração será de 9h às 13h, em todas as Coordenações de Registro e Controle Acadêmico (CRCA) de cada campus.

A confirmação de matrícula para todos os candidatos, nas CRCA, com entrega obrigatória dos documentos, acontece nos dias 3 e 4 de abril. Nesta fase, os candidatos aprovados para cursar a graduação em Parauapebas devem levar a documentação ao Centro Universitário de Parauapebas, situado no seguinte endereço: Quadra Especial, R. A, bairro Cidade Nova. Já os candidatos chamados para o campus de Ananindeua devem apresentar a documentação em Belém, no Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE), localizado na Travessa Djalma Dutra, s/n, no bairro do Telégrafo. O horário de entrega, nos dois locais, é de 8h às 14h.

Nesta repescagem, segundo dados da Diretoria de Acesso a Avaliação da Uepa, foram selecionados, ao todo, 1.124 candidatos, sendo 240 cotistas étnico-raciais, 542 de cotas socioeconômicas e 342 não cotistas.

Os estudantes deverão apresentar os seguintes documentos: Declaração de Ocupação de Vaga Única impressa; Carteira de Identidade; Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); Certidão de Nascimento ou Casamento; Certificado de Alistamento Militar (candidatos do sexo masculino); uma foto 3 x 4 recente (colorida); Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação na última eleição; Histórico Escolar do Ensino Médio; Certificado de Conclusão do Ensino Médio; Comprovante de Residência (recente e que contenha CEP) e Formulário de Autodeclaração.

Serviço

31/03, 01 e 02/04/2023: Matrícula online (pré-matrícula)

03/04/2023: Verificação da autodeclaração pelas bancas de heteroidentificação

03 e 04/04/2023: Confirmação de matrícula para todos os candidatos nas CRCAs de cada campus, com entrega obrigatória dos documentos

Texto: Messias Azevedo (Ascom Uepa)

Fonte: Agência Pará/Foto: Nailana Thiely/Ascom Uepa