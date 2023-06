Segundo arrastão do Arraial do Pavulagem arrebata Belém com patrocínio da Prefeitura

O segundo arrastão do Arraial do Pavulagem levou milhares de pessoas pelas ruas do centro da capital paraense na manhã deste domingo, 18, com patrocínio da Prefeitura de Belém por meio da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel).

Casais, famílias, crianças, jovens e idosos. Todos se uniram neste segundo arrastão para festejar a quadra junina e a cultura popular de Belém. A professora Erla Lopes veio do bairro da Guanabara atender a um pedido da sobrinha Yasmim, de 6 anos, que desejava conhecer o festejo. “É muito importante que nossas crianças conheçam nossa cultura. Eu fiz questão de atender esse pedido da minha sobrinha de conhecer o boi Pavulagem”, destaca Erla.

A alegria no cortejo do boi Pavulagem foi um sentimento adotado por todos, sem se intimidar com barreiras como a idade. A aposentada Regina Cruz, de 71 anos, já participa como brincante do cortejo há três anos e diz que a alegria toma conta dela a cada arrastão. “Quando participo do arraial, fico cheia de felicidade, amor e paz”.

Pavulagem pela inclusão dos autistas

Neste dia 18 de junho, comemora-se o Dia do Orgulho Autista. Sabendo disso, o Arraial do Pavulagem convidou o grupo Mundo Azul, que reúne pessoas com o espectro do autismo, para desfilar junto com o Batalhão de Estrelas pela primeira vez neste domingo.

A assistente social Karina Lobo é mãe do jovem Kaluã Neri, de 16 anos, que tem o Transtorno do Espectro Autista. Eles são uma entre tantas famílias do grupo Mundo Azul que participaram neste domingo do Pavulagem.

“A gente vive em um mundo tão cheio de preconceitos e ver eles incluídos nessa festa nos enche de felicidade”, declara Karina.

Mais três cortejos

Mais três cortejos estão previstos do Arraial do Pavulagem nesta quadra junina, sempre saindo nas manhãs de domingo da frente do Theatro da Paz e seguindo até a praça Waldemar Henrique. Na praça, o arrastão se encerra com um show da banda Arraial do Pavulagem.

“A nossa expectativa é fazer esses últimos cortejos com a alegria de sempre e, ao mesmo tempo, cumprindo a missão do instituto que é de fortalecimento cultural”, declara o fundador e presidente do Instituto Arraial do Pavulagem, Ronaldo Silva.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/Agência Belém