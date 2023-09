Segundo dia de desfiles leva grande público ao bairro da Prainhal, em Santarém

O segundo dia de desfiles alusivos à Semana da Pátria, organizado pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), levou um grande número de pessoas à Travessa Professor José Agostinho, no bairro da Prainha. O público lotou o perímetro localizado entre as Ruas Ismael Araújo, ao lado da Praça do Santíssimo e Pedro Gentil, e vibrou com os desfiles.



O prefeito Nélio Aguiar acompanhou os desfiles ao lado da primeira dama e secretária de Trabalho e Assistência Social, Celsa Brito, da secretária de Educação, Maria José Maia da Silva, dos vereadores Josafá Gonçalves e Alba Leal e dos secretários Emir Aguiar (Governo), Paulo Jesus (Administração), Alberto Portela (Mobilidade e Trânsito) e Tadeu Cunha (Juventude, Esporte e Lazer).



Nesse segundo dia de programação, 20 escolas e instituições participaram. O Centro Educacional João de Barro (Creche Seara) abriu o desfile, finalizado pela Escola Municipal Maria de Lourdes Almeida, que levou para a avenida o tema “Maria de Lourdes Almeida, 39 anos de história na construção de conhecimentos” e o maior número de alunos até então, 700 estudantes.



A Escola São José Operário destacou a história e diversidade de nossas comunidades na educação fiscal. Educação fiscal e turismo local, diversidade e sustentabilidade da comunidade do Perema e tributação legal, incentivo cultural e alimentação saudável, foram alguns dos temas apresentados na avenida.



A Escola Padre Manoel Albuquerque foi outro destaque do dia ao celebrar, na avenida, o cinquentenário do educandário. Os profissionais desfilaram com uma camisa padronizada com a frase Faço parte dessa história.



“Este ano nós fizemos o desfile descentralizado e isso deu a oportunidade aos alunos de estarem mais próximos de suas escolas e, com isso, aumentou a participação da comunidade, tanto escolar como de moradores. O desfile de hoje foi lindíssimo com o tema de grande importância e vamos em frente porque amanhã tem desfile no planalto e, na segunda-feira, na orla da cidade, a partir das 17h30 e todos são convidados”, exclamou a secretária de Educação Maria José Maia.



O prefeito de Santarém parabenizou a coordenação pela organização e destacou a oportunidade de utilizar o período cívico para educar e conscientizar.



“Parabéns as escolas pelas belas apresentações, belos desfiles, bonitas indumentárias e o que é importante ressaltar, também, as muitas mensagens sobre a educação fiscal, sobre a questão ambiental, então, esse momento cívico que a gente vive na Semana da Pátria em Santarém é muito importante pra gente comemorar a independência do Brasil, mas tem, também, o papel fundamental da educação de educar para transformar as pessoas em bons cidadãos nas suas várias vertentes: como na educação de trânsito, educação ambiental, educação fiscal. Com isso, a gente tem a perspectiva de trabalhar juntos e transformar Santarém numa cidade melhor”.



Também participaram dos desfiles deste sábado o Cemei Maria Zoraide de Oliveira, a Umei Ebenézer, os Centros Educacionais Cebolinha, Centro Tia Lu, Apoema e Pequeno Anjo, Escola particular Luz do Saber além das demais escolas municipais: Deuzuita Freire, Aderbal Tapajós, Pérola do Maicá, Maria da Conceição Figueira, Magalhães Barata, Alberico Mendes de Nóvoa, Hilda Mota, Irmã Leodgard Gausepohl e Gonçalves Dias.



A programação retorna amanhã, segunda-feira, 04, na orla da cidade, a partir das 18 horas.

Imagens: Agência Santarém