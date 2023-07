Segundo domingo de veraneio foi movimentado na saída para as ilhas de Belém

Desde cedo, neste domingo, 9, foi registrada grande movimentação de veranistas na saída para as ilhas da capital paraense. Para melhor atender a essa demanda, que aumenta neste período de férias escolares, a Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), determinou reforço operacional do transporte de ônibus para Mosqueiro e Outeiro, durante os fins de semana de julho.

Grande demanda – Para a travessia a Cotijuba, a Prefeitura opera a linha municipal com o navio Otávio Oliva, com capacidade para 540 passageiros embarcados. O trapiche de Icoaraci ficou bastante agitado desde o início da manhã com grandes filas para comprar a passagem e para embarcar.

Em São Brás não foi diferente. A Praça Araújo Martins, onde se localiza o final de linha do ônibus Mosqueiro-São Brás, desde cedo, foi intensa a movimentação e filas para o embarque.

A lateral do terminal do BRT também esteve movimentada por conta do embarque para Outeiro. Como os ônibus chegavam e saíam logo, com a capacidade completa dos assentos, a cada 10 minutos, não houve tempo de formar filas.

Orientação e fiscalização – Durante os fins de semana de julho, os agentes da Semob intensificam a fiscalização nos distritos e nos locais de embarques. No domingo, em Icoaraci, o trânsito na rua Siqueira Mendes foi orientado para garantir fluidez e segurança viária a quem chegava para atravessar a Cotijuba.

Agentes de transporte organizaram a fila, orientaram os usuários no guichê de venda das passagens e fiscalizaram o embarque e o horário de partida do navio.

Agentes de transporte e de trânsito também fiscalizaram o embarque e desembarque no trapiche de Cotijuba, na travessia a Icoaraci, bem como o transporte na ilha, na qual só é permitido o bondinho ao transporte de passageiros e, por lei, os veículos motorizados são permitidos somente os que prestem serviços de saúde, proteção policial, produção e escoamento agrícola, além motos de até 250 cc dos moradores com residência fixa.

No acesso a Outeiro, a Semob atuou no pórtico onde se situa o posto da Polícia Militar, junto com os agentes do Detran, na abordagem de veículos que acessavam o distrito.

Cotijuba – A autônoma Vitória Martins chegou às 8 horas ao trapiche de Icoaraci, junto com o marido e seus dois filhos pequenos. Se surpreendeu com a fila imensa para comprar a passagem. “Não esperava tanta gente”, disse admirada, enquanto esperava o marido comprar as passagens.

Já a auxiliar de limpeza, Dilvana Mafra, chegou cedo e garantiu logo a passagem, assim que a bilheteria abriu. “Não esperava tanta gente, mas, por prevenção, cheguei às 6h30 aqui”, disse, lembrando que iria aproveitar o domingo com a família.

Outeiro/São Brás – A estudante Fernanda Mascarenhas, a mãe e o irmão, foram aproveitar a praia, em Outeiro, no final da manhã. Quando chegaram à lateral do Terminal do BRT de São Brás já estava saindo um ônibus da linha Outeiro São Brás. Eles preferiram esperar o próximo para irem sentados, e não demorou muito para chegar outro coletivo.

Os ônibus estavam saindo a cada 10 minutos do Terminal, com a capacidade de passageiros sentados. “Mais fácil pegar o ônibus aqui e podemos viajar sentados para aproveitar a praia em Outeiro”, pontuou a estudante.

Mosqueiro/São Brás – No terminal de linha do Mosqueiro-São Brás foram 20 viagens até às 11 horas. Logo cedo, a fila dava volta na praça onde está localizada a parada do ônibus. A fila foi zerada por volta das 10 horas da manhã. Os agentes de transporte da Semob autorizavam as saídas a cada 10 minutos.

Com a redução da demanda, as saídas foram espaçando. A cada 15 minutos e depois, a partir de 11 horas, a cada 30 minutos. Nesse período, foram transportados 840 passageiros sentados a partir do final de linha em São Brás.

A cuidadora de idosos, Jacinira Matias, estava esperando o ônibus de 11h30. Segundo ela, vale esperar mais um pouco para pegar o ônibus, pois ainda aguardava a chegada de amigos para, junto com o marido, filhos e sobrinhos, aproveitar a praia e o restinho de domingo em Mosqueiro. “Vamos almoçar, aproveitar a praia e voltar só à noitinha”, disse.

Texto: Rosangela Gusmao

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom Semob