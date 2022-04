Segundo EUA, Coreia do Norte planeja testar armas nucleares

Nesta quarta-feira (6), o principal enviado do Departamento de Estado dos EUA para a Coreia do Norte, Sung Kim, disse que a Coreia do Norte está ignorando as propostas dos norte-americanos para conversas. Ainda segundo ele, o país asiático planeja realizar seu primeiro teste com armamento nuclear em quase cinco anos para a festividade de 15 de abril.

Segundo o representante especial para a Coreia do Norte, Washington acredita que o país asiático poderia está planejando uma demonstração de sua crescente capacidade armamentística nuclear. A exibição pode acontecer durante a festividade da próxima semana, que marcará a celebração do 110º aniversário de nascimento de Kim Il Sung, fundador da República Popular Democrática da Coreia (RPDC).

– Nos preocupa que, em ligação com o próximo aniversário em 15 de abril, a RPDC possa ter a tentação de empreender outra ação provocativa – disse Sung Kim.

Ele falou com jornalistas a respeito dos recentes testes com mísseis balísticos da Coreia do Norte.

– Não quero especular muito, mas acho que poderia ser outro lançamento de mísseis, poderia ser um teste nuclear – declarou.

A capital da Coreia do Norte, Pyongyang, já realizou vários testes com armas nucleares desde 2006. O último ocorreu em 2017.

Fonte: Pleno News

As informações são da AFP.

Foto: EFE/EPA/JORGE SILVA/ POOL