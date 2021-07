Segundo final de semana movimenta saída para as ilhas, aponta balanço preliminar da SeMOB

O segundo final de semana do veraneio já começou a movimentar a saída pelos terminais rodoviários e hidroviários rumo às ilhas de Belém, em relação ao primeiro fim de semana de férias escolares, de acordo com o balanço preliminar da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB), feito pela Diretoria de Transportes (DTP), sobre o Verão da gente, programa da Prefeitura Municipal de Belém. Apesar do aumento na demanda, o movimento ocorreu com tranquilidade e com a observância ao protocolo de segurança da Covid-19.

A SeMOB já se prepara para um grande aumento da demanda, no próximo final de semana, o terceiro de julho. Segundo o diretor de Transportes Fernando Pinho, para a operação verão 2021 – Verão da gente, as ações relativas ao transporte coletivo urbano (terrestre e hidroviário) podem ser resumidas em três frentes: o reforço à operação do transporte coletivo; a intensificação da atividade de fiscalização do transporte coletivo, e a orientação dos usuários do transporte coletivo quanto ao cumprimento do protocolo sanitário contra o Covid-19 (promovendo o distanciamento físico, evitando aglomeração, e uso correto de máscaras).

Mosqueiro dispõe de linha de ônibus com ar-refrigerado

A movimentação no terminal da linha Mosqueiro, em São Brás, no sábado, 10, foi intensa no período de 6h às 11 horas da manhã. Porém, com a grande oferta de ônibus, já que a frota foi aumentada em 24 ônibus (de sexta-feira até domingo), o embarque foi tranquilo, sendo somente permitida a saída de ônibus com todos os passageiros sentados. No domingo, dia 11, o movimento de ida ao Mosqueiro foi bem tranquilo.

A linha especial com ar condicionado, de caráter experimental, aos fins de semana, foi bem aceita pelos usuários, segundo informou o coordenador de Monitoramento e Controle (CMOC), Jolivan Costa. O serviço é realizado por micro-ônibus, com tarifa igual a dos ônibus para Mosqueiro. “A diferença é que esses coletivos não circulam com passageiro em pé e não aceitam gratuidade e nem meia-passagem”, disse o coordenador.

A saída de ônibus para Outeiro, em São Brás, apresentou um movimento tranquilo. Os banhistas chegavam reunidos em grupos e os ônibus saíam na medida em que chegavam à capacidade de passageiros sentados. Em operação especial e visando o maior conforto aos usuários, aos domingos, no horário de 6h às 14 horas, os embarques para Outeiro ocorreram e continuarão a ocorrer na Estação São Brás do BRT. As viagens para Outeiro, nesse período de verão, quando a demanda de usuários aumenta, contam com um acréscimo de 17 ônibus, de sábado à segunda-feira, chegando a um total de 40 ônibus.

Incremento de transporte para Outeiro com entrada de nova linha

Vale ressaltar que, com a entrada em operação de uma nova empresa, com uma linha regular, neste fim de semana, as viagens para Outeiro contaram com o incremento de mais dez ônibus. O que ajudou no retorno da ilha, onde foi registrada intensa movimentação, a partir de 15 horas, quando os banhistas começaram a sair da ilha e isso gerou um aumento de demanda por transportes concentrados na rua Franklin Menezes com a avenida Nossa Senhora da Conceição .

A travessia para Cotijuba, no trapiche de Icoaraci, foi intensa no fim de semana. O retorno também foi muito movimentado. A coordenadora de Transportes Especiais (Cote/SeMOB), Edilma Belém, informou que foram feitas oito viagens no fim semana, na travessia da linha Icoaraci-Cotijuba. Desse total, quatro foram viagens extras. No segundo fim de semana, atravessaram 2.069 pessoas para a ilha. “Em relação ao primeiro final de semana, que registrou 1.621 usuários, houve um incremento de 27,6%”, disse a coordenadora.

Agentes da SeMOB ajudaram no controle das travessias para Cotijuba e Combu

No trapiche de Icoaraci, a Cote contou com o apoio da GMB, e dos agentes de trânsito, que orientaram a orla e a área do acesso no trapiche. O diretor de Transporte da SeMOB, Fernando Pinho, ressaltou ainda o apoio da cooperativa de barqueiros, que também fazem a travessia para Cotijuba, e demais ilhas da região, na orientação aos passageiros no momento do embarque, assim como, os barqueiros que fazem a travessia para a Ilha do Combu.

No terminal hidroviário Ruy Barata, na Praça Princesa Izabel, bairro Condor, a movimentação registrada foi maior que a do final de semana passado, na travessia para a ilha do Combu. Inclusive, também por conta do posto de vacinação da Marinha, que funcionou no sábado. Porém, no domingo, os restaurantes da ilha lotaram logo cedo. Apesar da grande movimentação, os embarques foram feitos com segurança e dentro da tranquilidade, sem aglomeração.



Texto: Rosangela Gusmao

Fonte: Agência Belém