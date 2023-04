Segundo instituto Destak ex-prefeita Jady Viana lidera pesquisa de votos no município de Faro (PA)

No próximo ano os eleitores voltarão as urnas para escolher os representantes nas eleições municipais, que elegem prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. E falando nisso, a ex-prefeita da Calha Norte Paraense, município de Faro, no Baixo Amazonas, Jady Viana (MDB) está à frente nas pesquisas de intenção de votos de acordo com o instituto Destak para as eleições de 2024.

Segundo o levantamento, Jady cravou 35,8% da preferencia dos eleitores – 14 pontos percentuais à frente do 2º colocado, o prefeito Paulo Carvalho (PSD), que aparece com 21,1%. Em 2020, o atual mandatário venceu a eleição com 56,08% dos votos.

A Destak entrevistou, presencialmente, 480 pessoas nos últimos dias 22 e 23. Todos, eleitores e eleitoras, acima de 16 anos. A margem de erro da pesquisa é de 3,5% e o intervalo de confiança 95%.

Jady Viana, que geriu o município de 2017 a 2020, lidera em todos os cenários nos quais seu nome foi incluído. Veja os principais.

Cenário 1 (estimulada): Todos os potenciais candidatos

— Jady Viana: 57,4%

— Paulo Carvalho: 31,4%

— Magalhaezinho: 6,9%

— Doutor Paulo: 1,5%

— André Baica: 1,0%

— Alessandra Shá: 1,0%

— Nenhum deles: 0,0%

— NR/NR: 1,0%

Cenário com 3 candidatos

— Jady Viana: 57,8%

— Paulo Carvalho: 32,8%

— Magalhãezinho: 7,4%

— NS/NR: 1,5%

— Nenhum deles: 0,5%

Cenário sem Jade

— Paulo Carvalho: 59%

— Magalhaezinho: 28%

— Alessandra Shá: 13%

Cenário só com Jade e Paulo

— Jady Viana: 59%

— Paulo Carvalho: 33%

— Nenhum deles: 6%

— NS/NR: 2%

Rejeição

Sobre o percentual de rejeição entre os entrevistados, o prefeito Paulo Carvalho recebeu o maior número de rejeições.

52% afirmaram que jamais votariam nele para reeleição. Em seguida, aparece a ex-prefeita Jady Viana, com 28%.

O prefeito Paulo Carvalho vê seu prestígio despencar neste terceiro ano de governo. Conforme o levantamento da Destak, a aprovação do seu governo é de 34%, enquanto que a maioria da população reprova (59%) a forma como ele vem administrando o município, cujo total de habitantes estimados é de cerca de 7 mil, segundo o IBGE.

— Reprova: 59%

— Aprova: 34%

— Não sabem: 7%

Foto: Reprodução Rede Sociais

Jornalista: Marina Moreira