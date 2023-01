Segundo Show do Pará Live traz quatro artistas escolhidos pelo público por meio de votação

Milhares de internautas votaram e escolheram Kevin Kennedy, Tiffany Boo, Stella do Carmo e a banda Azymutal para estrelarem o espetáculo, que tem o patrocínio da Equatorial Pará.

O segundo show do Pará Live levará ao palco do Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, neste sábado, 7, a partir das 19h30, os artistas autorais Kevin Kennedy, banda Azymutal, Tiffany Boo e Stella do Carmo, uma mistura de sons, que vai do tecnobrega ao bom e velho rock, entre outros ritmos paraenses. Os quatro artistas foram escolhidos em enquete realizada no final do ano passado, nas mídias sociais da Equatorial Pará, que é a patrocinadora do projeto.

Segundo a produtora Lany Cavaléro, o Pará Live foi criado para garantir um espaço aos artistas afetados durante o período de isolamento social, decorrente da pandemia de Covid-19. “Agora, o Pará Live chega a sua 3ª edição, ampliando sua atuação para levar para dentro dos grandes teatros da capital paraense moradores dos bairros periféricos de Belém, que são os convidados da plateia presencial dos espetáculos”, detalhou a produtora. O convite para as apresentações é feito por meio de uma parceria da organização do evento com a Associação Civil Pará Solidário e a ONG No Olhar. Além disso, o público interessado também poderá assistir às apresentações. Vagas estarão disponíveis até a lotação do teatro.

Para Kevin Kennedy, estar no Pará Live logo no início de 2023 é um presente de ano novo. “É de uma importância gigante, como artista independente, e LGBTIQIA+, ocupar espaços, estar em um teatro, cantando minhas músicas, a música feita na Amazônia, porque isso movimenta a nossa cena, estou muito feliz porque a gente precisa ocupar esses espaços”, diz o artista.

Edney Souza, representante da banda Azymutal, também destacou a importância de estar no palco do segundo show do Pará Live, nesta edição do evento. “Estamos muito felizes de sermos escolhidos, vamos dividir o palco com grandes artistas da terra e tenho certeza de que vai ser um grande evento”, ressalta.

De acordo com Michelle Miranda, analista de Sustentabilidade da Equatorial Pará, patrocinar projetos como o Pará Live significa fortalecer a cultura e os artistas regionais, o que é um pilar da distribuidora de energia. “Em 10 anos no Pará, a Equatorial sempre buscou valorizar o que o estado tem de melhor, e a cultura é uma característica que a empresa preza muito. Sabemos da importância de democratizar o acesso às artes, por isso, nesta edição, convidamos moradores de bairros periféricos para presenciarem os shows de perto”, finaliza Michelle.

O primeiro show da 3ª edição do Pará Live ocorreu no último dia 20 de dezembro e o segundo acontece neste sábado, dia 7 de janeiro, dos quais serão produzidos os quatro programas desta terceira temporada, a serem veiculados na TV Cultura e nas mídias digitais da Equatorial Pará nos dias 13, 20 e 27 de janeiro e 03 de fevereiro, sempre às 19h30. Além disso, haverá um terceiro show, no dia 10 de janeiro, no Theatro da Paz, em homenagem ao aniversário da capital paraense, apresentando 6 artistas que já participaram da primeira e segunda temporada do programa.

Serviço:

Segundo show da 3ª edição do Pará Live

Quando: sábado, 7 de janeiro

Onde: Teatro Maria Sylvia Nunes

Hora: 19h30

Entrada gratuita

Foto: Divulgação