Segundo turno terá ações de segurança preventiva da Prefeitura de Belém

Integrada a outros órgãos de segurança pública, a Prefeitura de Belém vai atuar preventivamente na segurança durante o segundo turno das eleições, que será realizado neste domingo, 30. A Guarda Municipal de Belém atuará com um efetivo composto de 284 guardas dos grupamentos de Ações Táticas (GAT), Ações Táticas com Cães (Atac), Ronda da Capital (Rondac) e Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e a utilização de 30 motos, 17 viaturas e uma lancha.

Assim como no 1° turno, a GMB ficará responsável pela segurança em 29 escolas da rede municipal de Belém, na capital e nos distritos de Outeiro, Icoaraci, Mosqueiro e ilha do Combu, onde funcionarão sessões eleitorais.

Além disso, os agentes vão realizar patrulhamento utilizando motos e viaturas nas proximidades dos locais de votação durante todo o pleito. As margens e furos da ilha do Combu vão contar com o serviço de segurança fluvial da Inspetoria Especial de Ações Táticas (Ieat).

“Estaremos presentes para garantir que o eleitor possa votar com tranquilidade, bem como evitar ocorrências e atender às demandas da população e prestar apoio aos demais órgãos envolvidos na eleição”, destacou o inspetor-geral da Guarda Municipal de Belém, Joel Monteiro.

Os guardas municipais também irão acompanhar, em tempo real da sala de monitoramento do Centro Integrado de Comando e Controle da Secretaria de Segurança Pública (Segup), a movimentação nos locais de votação. A população pode acionar a GMB pelo telefone 153.



Texto: Thais Veiga

Fonte: Agência Belém/Foto: Thais Veiga