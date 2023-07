Segup atua com ações de prevenção e conscientização dos veranistas no mês de julho

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), por meio da Diretoria de Políticas de Segurança Pública e Prevenção Social (DPS) em conjunto com outros órgãos, desenvolve ações preventivas e de conscientização durante o período do verão amazônico. A iniciativa faz parte do planejamento estratégico da Operação Verão 2023, a fim de orientar os turistas nas principais praias e balneários do Estado.

As atividades têm como principal objetivo coibir e conscientizar os veranistas presentes em locais de grande fluxo de pessoas, a exemplo de praias, bares, restaurantes e casas de show, quanto as práticas de crimes como: importunação Sexual, violência contra à mulher, alcoolemia, perturbação do sossego alheio e poluição sonora, e ainda, conscientizar os turistas quanto ao uso indevido de cerol, utilizado nas “pipas”, comuns no céus do estado nesta época do ano.

O secretário de Segurança Pública do Pará, Ualame Machado, destaca a importâncias das ações realizadas e o papel da segurança nas políticas de prevenção e defesa social. “Nossas equipes de políticas de prevenção e defesa social da Segup estão preparadas para atuar, de forma especial, na conscientização e na orientação dos turistas e da população, para que possamos inibir crimes como o de importunação sexual, violência doméstica, entre outros. Vamos apresentar nossos canais de denúncia e com isso fortalecemos os laços entre a população e os órgãos do Sistema de Segurança. Nosso intuito é de aproximar a sociedade do nosso trabalho, mostrando que segurança pública é algo que depende de todos nós para resguardamos a paz social que tanto desejamos”, ponderou Ualame Machado.

Praias e balneários – Nesse primeiro final de semana de julho, as ações de conscientização já começaram nas principais praias e Balneários. Em Salinópolis as equipes realizaram as orientações nos bares, restaurantes, praias e hotéis, divulgando os principais canais de denúncia da segurança pública para os veranistas.

As equipes receberam capacitação para realizarem as abordagens, de acordo com protocolos de Barcelona quanto ao enfrentamento da violência de gênero, assim como, as orientações relacionadas aos crimes de poluição sonora e utilização do cerol. As ações também foram iniciadas no distrito de Mosqueiro, que já reuniu grande número de veranistas nesse primeiro final de semana.

Participam da ação servidores da diretoria de Políticas de Prevenção social da Segup, Secretaria de Estado da Mulher, e também, agentes da Companhia Independente Especial de Policia Assistencial (CIEPAS).

