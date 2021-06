Segup avança na aplicação da segunda dose para agentes de segurança

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) promove nesta terça-feira, 1º de junho, de 9h às 13h, no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP-PMPA), bairro do Souza, em Belém, mais uma etapa da campanha de vacinação para os agentes de segurança que atuam na Região Metropolitana de Belém, previamente cadastrados. Esta é a segunda etapa, que compreende a complementação para servidores vacinados com a primeira dose em março deste ano.

Foi disponibilizado um total de 2.810 doses de imunizantes, das quais 2.780 são da Astrazeneca para agentes com a segunda dose prevista para o final de maio, e 30 da Coronovac para agentes que, por algum impeditivo, faltaram na última campanha de vacinação.

Poderão se vacinar policiais civis e militares, servidores da Segup, agentes da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), Corpo de Bombeiros Militar do Pará, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, além da Guarda Municipal de Belém e da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB).

Os agentes tem atuado energicamente na linha de frente desde o início da pandemia até agora, distribuindo vacinas para o interior do Estado e até mesmo auxiliando a secretaria municipal de saúde de Belém na campanha de vacinação de pessoas idosas e com comorbidades.

Para o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, é importante continuar neste processo de imunização dos agentes, a fim de garantir a tranquilidade do serviço e proteger os seus familiares no retorno às suas casas.

“Nós estamos prosseguindo com a imunização, ofertando a segunda dose para aqueles vacinados com a primeira dose no mês de março e completando a proteção. Certamente nas próximas remessas de vacinas, seremos contemplados com mais doses para prosseguirmos nesse processo, até que 100% da nossa tropa seja vacinada”, finalizou.

Texto: André Macedo (Ascom/Segup)

Fonte: Agencia Pará