Segup conclui segunda dose de vacinação a agentes de segurança pública nesta segunda-feira, 19

Na última segunda-feira (19), foi a vez dos policiais civis, bombeiros militares e servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) receberem a segunda dose da vacina contra a Covid-19, em Ananindeua. No posto localizado no Centro de Formação e Centro de Formação Aperfeiçoamento e Especialização (CFAE) a expectativa era vacinar 470 servidores. A primeira dose foi aplicada nos agentes no mês de março.

Na sexta-feira e no sábado, 16 e 17, respectivamente, foram vacinados policiais militares, policiais civis, servidores do Departamento de Trânsito (Detran), do Corpo de Bombeiros Militar, do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves e da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), além de guardas municipais de Belém (GBel) e de Marituba (GCM), agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) e das polícias Federal (PF) e Rodoviária Federal (PRF), em dois pontos de vacinação, em Belém.

A vacinação foi possível por meio do esforço da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) que teve a anuência do Ministério Público Estadual, tornando o Pará o Estado pioneiro na vacinação. Ao todo, 5 mil agentes de segurança pública das esferas municipais, estadual e federal que atuam na Região Metropolitana de Belém e que estão na linha de frente no combate ao Coronavírus e à criminalidade foram contemplados.

O titular da Segup, Ualame Machado, informa que os esforços continuarão para tentar ampliar o número da vacinação para os agentes. “Continuaremos trabalhando para que 100% do nosso efetivo seja vacinado o mais breve possível”.

Fonte: Agência Pará

Foto: Alex Ribeiro / Ag. Pará

Por Aline Saavedra (SEGUP)