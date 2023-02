Segup deflagra ‘Operação Carnaval 2023’ em 75 localidades do Pará

Para garantir a ordem e coibir a criminalidade em Belém e no interior, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em conjunto com outros órgãos de segurança estaduais e municipais, deflagra na próxima desta sexta-feira (17) a segunda fase da Operação “Carnaval 2023”, que vai abranger 75 localidades, mobilizando cerca de 2 mil agentes. As atividades ostensivas, preventivas e de fiscalizações serão realizadas durante todo o período de feriado prolongado, até a Quarta-feira de Cinzas (22).

Com a retomada das programações carnavalescas, a Segup estabeleceu estratégias de segurança já iniciadas no dia 07 deste mês, com ações integradas na Região Metropolitana de Belém, incluindo a organização da estrutura para os desfiles de escolas de samba e blocos na Aldeia Amazônica, na capital; ações de policiamento ostensivo, reforço em unidades policiais, ordenamento do fluxo de trânsito e prontidão de equipes para resgate. Ações que prosseguirão até o dia 25 de fevereiro (sábado).

As estratégias já em execução também foram estabelecidas para atender aos principais balneários e municípios com festas tradicionais neste período do ano. A cobertura da segunda fase da Operação abrange vários municípios, como Marapanim, Cametá, Moju, Mocajuba, Barcarena, Bragança, Abaetetuba, Vigia de Nazaré e Salinópolis, além de toda a Região Metropolitana de Belém.

“Nós temos cerca de 2 mil agentes de segurança pública envolvidos em várias ações durante esse período do Carnaval, com o objetivo de garantir que a diversão que todos desejam nesse feriado seja tranquila e sem maiores ocorrências, tanto para quem se deslocará ao interior do Estado, como para aqueles que permanecerão na Região Metropolitana. Reforçamos o efetivo em mais de 70 localidades, inclusive com três bases da Segup instaladas em Salinópolis, Mosqueiro (distrito de Belém) e Cametá, promovendo a integração dos agentes de segurança e garantindo um atendimento rápido e eficaz para a população, além do monitoramento de imagens que facilitam as ações planejadas. Portanto, nossas equipes estão iniciando o deslocamento e aptas para dar o suporte necessário, garantindo um Carnaval tranquilo e seguro aos paraenses”, afirmou o titular da Segup, Ualame Machado.

Três bases – Para dinamizar e integrar todos os órgãos de segurança e fiscalização, a Segup instalará três Centros Integrados de Comando e Controle (CICC) em locais com grande concentração de público, como os municípios de Salinópolis (no Nordeste) e Cametá (Tocantins) e no Distrito de Mosqueiro. Todos serão ativados simultaneamente na sexta-feira (17), a partir de 11 h.

Em Mosqueiro, o CICC funcionará no Caramanchão, próximo à Praia do Chapéu Virado; em Salinópolis, na Praia do Atalaia, próximo ao Atalho da Sofia, e em Cametá, a unidade móvel ficará em frente à Prefeitura Municipal. Todos os espaços integram as forças de segurança, dando celeridade ao atendimento das ocorrências, e garantindo o videomonitoramento, em tempo real, e registro de boletins de ocorrência.

Em Cametá, uma base do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFlu), vinculado à Segup, também dará apoio ao patrulhamento ostensivo embarcado, garantindo a segurança do tráfego fluvial.

AÇÕES INTEGRADAS

Saída e retorno – Dentre as principais ações previstas, a primeira a ser executada pelos órgãos de trânsito estadual, municipal e federal será a fiscalização na saída da Região Metropolitana, monitorando e intensificando a fiscalização do trânsito na entrada de Belém e ao longo das rodovias estaduais e federais que se conectam à capital. Os agentes atuarão com medidas preventivas para coibir crimes nas estradas, aumentar o poder fiscalizatório e o controle de fluxo de veículos, além de medidas educativas e repressivas para permitir a fluidez do tráfego e a segurança viária.

Lei Seca – Será intensificada a ostensividade preventiva e, quando necessário, a repressiva nas principais estradas e rodovias estaduais e municipais, com ênfase em Salinópolis e nos distritos de Outeiro e Mosqueiro (pertencentes a Belém), visando ampliar o controle no fluxo de veículos e tomar as providências legais em casos de condutores flagrados sob o efeito de bebida alcoólica, a fim de prevenir acidentes e garantir a defesa da vida no trânsito.

Tolerância Zero – Os integrantes do Sieds (Sistema de Segurança Pública e Defesa Social), órgãos municipais de trânsito e guardas municipais atuarão em conjunto, dentro de suas competências, para combater a poluição sonora, perturbação do sossego alheio, regularização de bares, e casas de shows e similares, além de toda e qualquer prática ilícita identificada pelos agentes.

Região Metropolitana – Delegacias e seccionais serão reforçadas para garantir o atendimento à população neste período. “É importante ressaltar que o reforço no efetivo, nas localidades do interior, não comprometerá as ações policiais na capital, que também terá seu efetivo mantido para garantir um feriadão tranquilo a todos que permanecerem na RMB. Ações ostensivas, como Polícia Mais Forte e visibilidade da Polícia Militar, continuarão sendo efetuadas diariamente aqui. Além disso, o atendimento nas seccionais de Polícia Civil para registro de ocorrências está reforçado, para que, se necessário, a população tenha acesso aos serviços oferecidos”, acrescentou o secretário Ualame Machado.

Integração – Participam da Operação “Carnaval 2023” as polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito (Detran), Polícia Científica do Pará, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), grupamentos Fluvial (GFlu) e Aéreo (Graesp) de Segurança Pública, o Centro Integrado de Operações (Ciop), guardas municipais e órgão de fiscalização de trânsito dos municípios, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos (Arcon).

