Segup deflagra ‘Operação Carnaval 2024’ com mais de 2 mil agentes em 70 municípios

O governo do Pará, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), junto aos demais Órgãos de Segurança Pública do Estado, apresentou, na manhã desta quarta-feira (7), a “Operação Carnaval 2024” em 70 municípios paraenses. A Segup informou o reforço de mais de 2.200 agentes para maior tranquilidade aos paraenses neste feriado prolongado de Carnaval.

A Operação inicia na próxima sexta-feira (9), e segue com ações ostensivas e preventivas, além de fiscalizações e orientações por todo o feriado prolongado, até a Quarta-feira de Cinzas (14).

“A operação acontece em 70 municípios do Estado, que historicamente recebem maior fluxo de pessoas no período de feriado do Carnaval, e houve o reforço do efetivo ordinário que já atua nos locais. Todo esquema montado tem o objetivo de garantir maior tranquilidade aos paraenses para que o Carnaval possa acontecer com segurança”, afirmou o secretário de Segurança Pública do Estado, Ualame Machado.

Vão receber reforço no policiamento municípios como Salinópolis, Bragança, Barcarena, Cotijuba, Marabá, Parauapebas, Marapanim, Algodoal, Vigia, Colares, Tucuruí, Cametá, Porto de Moz, além da Região Metropolitana de Belém e dos distritos de Icoaraci, Outeiro, Mosqueiro e a ilha do Combu.

A Segup ressalta que o reforço no efetivo, nos 70 municípios, não compromete as ações policiais da Capital, que também terá efetivo garantido para um carnaval mais seguro.

Centros Integrados – As forças de segurança integradas têm o apoio logístico de Centros Integrados de Controle e Comando (CICC), instalados em Cametá, com o CICC – Móvel, e ainda há uma base integrada da Guarda Municipal de Belém, instalada no Distrito de Mosqueiro. Ambos serão ativados a partir da sexta-feira (9).

Em Mosqueiro, o CICC funcionará no Caramanchão, próximo à Praia do Chapéu Virado. Já em Cametá, a unidade móvel ficará em frente à Prefeitura Municipal. Ambos os Centros contarão com videomonitoramento diuturnamente, em tempo real, para auxílio às forças de segurança atuantes nas duas localidades, e também contarão com equipes da Polícia Civil do Estado, encarregadas pela prestação do serviço de registro de ocorrência. Tudo para garantir uma maior segurança aos turistas, e maior celeridade no atendimento das eventuais ocorrências.

Fluxo de trânsito – O esquema de segurança inicia suas atividades integradas na Região Metropolitana de Belém, com planejamento montado para o controle do fluxo de trânsito na entrada e saída da Grande Capital, executada pelos órgãos de trânsito estadual, municipal e federal, que estarão fiscalizando as vias de saída da Região Metropolitana, monitorando e intensificando a orientação do trânsito, ao longo das rodovias estaduais e federais que se interligam à capital. Os agentes atuarão com medidas preventivas para coibir crimes nas estradas, aumentar o poder fiscalizatório e o controle de fluxo de veículos, além de medidas educativas e repressivas para permitir a fluidez do tráfego e a segurança viária.

“O Detran em conjunto com os demais órgãos municipais e federais de trânsito, já estão com planejamento montado para melhorias no fluxo de entrada e saída da Capital, inclusive com uso de equipamentos para facilitar e melhorar o deslocamento daqueles que buscam as praias e balneários do Estado”, reforçou o titular da Segup, Ualame Machado.

Lei Seca – As equipes de segurança estarão concentradas também nas ações preventivas, e quando necessário repressivas quanto à condução dos veículos. Tais ações visam a fiscalização, orientação, aplicação de multas e providências legais junto à polícia judiciária, em possíveis casos de condutores flagrados sob efeito de bebidas alcoólicas, a fim de prevenir acidentes e garantir a preservação da vida no trânsito.

Tolerância Zero – O Sistema de Segurança Pública e Defesa Social, órgãos municipais de trânsito e guardas municipais atuarão de forma integrada, dentro de suas competências, para combater a poluição sonora, perturbação do sossego alheio, regularização de bares, e casas de shows e similares, além de toda e qualquer prática ilícita identificada pelos agentes durante o período do feriado prolongado, nas principais localidades, assim como nas praias e balneários do Estado, com, objetivo de garantir a paz social e o cumprimento de leis que visam o bem estar de todos.

Campanha “Não é não!” – Esse ano as ações de segurança estarão voltadas ainda para a campanha “Não é não!”, desenvolvida pelas forças de segurança para o combate e enfrentamento aos crimes de importunação sexual e assédio sexual cometidos contra os grupos vulneráveis. Equipes, da Polícia Civil e Militar, além de servidores da Diretoria de Políticas de Prevenção Social da Segup, vão realizar ações de orientação e conscientização em bares, restaurantes, casas de show, e ainda, nas praias e balneários do Estado, visando orientação à denúncia e à procura de ajuda.

“Estaremos intensificando também as ações quanto aos grupo vulneráveis, mulheres crianças e todos aqueles que possam sofrer com os crimes de importunação e assédio sexual, que infelizmente, temos um aumento nas ocorrências durante esses períodos festivos. Estaremos com nossa equipe orientando e conscientizando a todos, assim como preparados para o atendimento às ocorrências”, destacou Ualame Machado

Segurança Fluvial – Agentes do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (Gflu), vinculado à Segup, em parceria com agentes de outros Órgãos de atuação fluvial (tais como a CIPFlu/PM e DPFlu/PC), estarão em conjunto nas ações de fiscalização nas vias fluviais. O reforço será garantido para a população que busca a Ilha do Combu, assim como outros balneários ribeirinhos.

Em Cametá, uma base do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFlu) também dará apoio ao patrulhamento ostensivo embarcado.

RMB – Delegacias e Seccionais serão reforçadas para garantir o atendimento à população neste período. A Capital contará ainda com reforço no policiamento por meio da Operação “Visibilidade” e “Polícia mais forte” desenvolvida pela Polícia Militar, com a forte presença da polícia nas ruas, em rondas e abordagens em pontos estratégicos da Região Metropolitana de Belém.

“A capital estará recebendo operações especificas com maior intensificação da fiscalização nas ruas, por meio do Polícia mais Forte para que possa que todos possam se sentir resguardados, tanto na Capital quanto nos demais municípios paraenses”, disse o secretário de Segurança Pública do Pará.

Integração – Participam da “Operação Carnaval 2024″ as polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito (DETRAN), Polícia Científica do Pará, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), Grupamentos Fluvial (GFlu) e Aéreo (GRAESP) de Segurança Pública, o Centro Integrado de Operações (CIOp), guardas municipais e Órgãos de fiscalização de trânsito dos municípios, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), e Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA).

Fonte: Agência Pará/Foto: Alexandre Puget/Ascom Segup