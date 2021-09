Segup deflagra operação para garantir tranquilidade no feriado prolongado

Com o intuito de garantir a segurança das pessoas e do patrimônio público e privado, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), juntamente com os órgãos que compõem o sistema de segurança pública, deflagrou nos municípios que possuem praia e balneários do Estado entre os dias 2 e 8 deste mês, a operação “Independência”, em virtude do grande deslocamento de banhistas e turistas durante o feriado prolongado.

Para a operação, destacou-se um efetivo com 852 agentes de segurança pública para o desenvolvimento de ações como o controle do trânsito na entrada e saída da capital e ao longo das rodovias federais e estaduais com fiscalização intensa, visando coibir a prática criminosa e a condução em alta velocidade, prevenindo acidentes.

Ainda nas estradas, as equipes de controle de tráfego, através de ações de barreira, promoveram a operação “Lei Seca”, com a finalidade de coibir a condução de veículos sob efeito de álcool.

Nas praias e balneários de maior concentração de banhistas, as equipes da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, farão a distribuição de pulseiras de identificação, que constarão dados pessoais de crianças e de seus responsáveis, prevenindo ocorrências de desaparecimento.

“Em uma delas, em Salinópolis, nordeste paraense, as equipes desenvolveram as ações neste sábado (4), com orientação”, explica tenente-coronel CBM José Carlos Farias, supervisor geral da operação do Corpo de Bombeiros. Segundo ele, o movimento alto é aguardado para o dia seguinte. “Até o momento, temos uma movimentação abaixo do esperado. Para este domingo, com os piqueniques, isso deve mudar. As equipes vão oferecer orientações e quanto mais informações, menores as chances de ocorrências”, destacou.

Participam da operação “Independência” a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito (Detran), Defesa Civil, Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Ananindeua e de Marituba, Guardas Municipais de Belém, Ananindeua e Marituba, além do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) e Grupamento Fluvial (GFlu).

Monitoramento

Em Salinas, a Segup instalou o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), que funciona em regime 24h, equipado com telas de videomonitoramento, mapa tático e comunicação de rádio para coordenação estratégica das ações policiais ostensivas e de fiscalização.

Ainda no município, um dos principais destinos, acontece a implantação de uma faixa para controle do fluxo de veículos na praia do Atalaia e uma zona de exclusão de tráfego de veículos na respectiva praia.

Texto: André Macedo (Ascom/Segup)

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação