Segup deflagra “Operação República” no feriado prolongado em todo o estado

Para garantir a segurança de banhistas e turistas que se deslocam para várias localidades do estado em razão do feriado prolongado, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em conjunto órgãos do sistema, deflagrou nesta sexta-feira (11) a “Operação República” com o efetivo de 800 agentes das forças de segurança. As ações serão desenvolvidas até a próxima terça (16) em 27 localidades.

O trabalho será realizado com o intuito de garantir a segurança nas rodovias, em municípios com grande movimentação de pessoas e atendimento rápido às ocorrências. Os agentes irão atuar tanto no período de deslocamento, permanência nos destinos, bem como no retorno à capital. Segundo o titular da Segup, Ualame Machado, a expectativa é de fluxo intenso, principalmente de servidores do estado que aproveitarão o ponto facultativo em referência ao Dia do Servidor.

“O sistema de segurança pública vai garantir tranquilidade para aqueles que irão às praias, balneários e afins para o momento de descanso e lazer. Ações foram planejadas e toda a infraestrutura necessária já está disponível para que caso ocorra acionamento, o sistema se fará presente”, destacou.

Atividades – Dentro da operação serão desenvolvidas ações de fiscalização do trânsito na saída e entrada de Belém, e ao longo das rodovias federais e estaduais que se conectam à capital. Ainda nas rodovias e em vias públicas municipais, haverá fiscalização da “Lei Seca”, através da implementação de barreiras fixas e/ou móveis, cuja finalidade é de coibir a incidência de condutores de veículos sob o efeito de álcool.

Em Salinopólis, nordeste paraense, mais especificamente na praia do Atalaia, haverá implementação de uma faixa de fluxo de veículos em sentidos contrários e devidamente balizados por bandeirolas coloridas, visando assim disciplinar a circulação de veículos na faixa de areia.

Haverá também reforço de policiais tanto nas delegacias para agilizar procedimentos que chegaram, assim como nas ruas, para o policiamento ostensivo e com rondas que serão realizadas. A Segup, por meio da Secretaria Adjunta de Gestão Operacional, estará à frente de toda coordenação, como explica o secretário adjunto, coronel Alexandre Mascarenhas.

“Vamos dar cobertura na segurança e atender todas as demandas durante o feriado da Proclamação da República. Nos locais, os órgãos de segurança pública planejaram ações tanto isoladas, de competência de cada instituição, quanto ações integradas para garantir que tudo ocorra com tranquilidade”, ressaltou.

Centro Integrado – No município de Salinópolis, funcionará em regime de 24h o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), que integra servidores do SIEDS. O CICC estará equipado com tela para projeção das imagens das câmeras de monitoramento e do mapa tático em cada localidade, além de equipamentos de rádio-comunicação.

Articulação – Integram a Operação “República ” as polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), Polícia Científica, Centro Integrado de Operações (Ciop), Disque-Denúncia, Guarda Municipal de Belém (GBel), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana de Marituba, com apoio do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) e do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFlu).

