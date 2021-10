Segup destaca sobre o trabalho de segurança que será feito durante o Círio

Nesta última quarta-feira (6) a Segup apresentou ações que integram a Operação Círio 2021, por meio de diversas instituições coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) com o intuito de construir esquema de segurança pública e de proteção ao vírus da Covid-19, para garantir o exercício da fé, sem abrir mão dos cuidados com a saúde.

Mesmo não acontecendo as procissões este ano, o efetivo dos órgãos de segurança pública será o mesmo mantido em anos anteriores. Mais de 1.500 agentes do Estado e municípios de Ananindeua, Belém e Marituba estarão empregados desde a sexta-feira (8), até o domingo (10), dia em que é celebrado o Círio.

O Secretário de segurança pública e defesa social do Pará, Ualame Machado ressalta a importância de não ir às ruas para que seja evitado aglomeração. “Nós sempre orientamos de que não haverá nenhum tipo de procissão do Círio. Então, nós pedimos para que as pessoas fiquem em suas casas. Porém, a gente sabe que muitos irão às ruas, por isso, temos um plano B, que é justamente o reforço das forças de segurança que trabalham, inclusive com o mesmo efetivo de quando há as procissões. Nós iremos garantir também o isolamento daqueles principais pontos de aglomeração, a exemplo da Igreja da Sé, do CAN, da Basílica, do Colégio Gentil Bittencourt, para que a gente possa evitar que se quer as pessoas cheguem até lá”, destacou Ualame.

Sobre os pontos de interdição a partir deste final de semana: A partir de 14h do sábado até às 14h do domingo, haverá interdição dos pontos de bloqueio abaixo. As pessoas que residem nos trechos terão o acesso garantido com a apresentação de um comprovante de residência:

– Avenida Nazaré com Travessa Quintino Bocaiúva

– Avenida Nazaré com Avenida Generalíssimo Deodoro

– Avenida Nazaré com Travessa Quatorze de Março

– Avenida Gentil Bittencourt com Avenida Generalíssimo Deodoro

– Avenida Gentil Bittencourt com Travessa Quatorze de Março

– Avenida Brás de Aguiar com Travessa Quintino Bocaiúva

– Avenida Governador José Malcher com Travessa Joaquim Nabuco

– Avenida Governador José Malcher com Avenida Generalíssimo Deodoro

– Avenida Governador José Malcher com Vila Leopoldina

– Avenida Governador José Malcher com Travessa Quatorze de Março

– Travessa Siqueira Mendes com Travessa Padre Champagnat

– Rua da Ladeira do Castelo com Rua Conselheiro João Alfredo

– Rua Dr. Assis com Travessa Félix Roque

– Rua Dr. Malcher com Travessa Félix Roque

– Rua Dona Tomazio Perdigão com Travessa Félix Roque

– Rua Conselheiro João Alfredo com Avenida Portugal

Foto:Jader Paes Ag. Pará