Segup divulga balanço do primeiro final de semana da Operação Verão 2021

A operação coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) mostrou resultados positivos na avaliação do primeiro final de semana do mês de julho. Mais de 40 localidades paraenses receberam incremento no efetivo para garantir a paz social e as medidas de prevenção em relação à Covid-19. A operação teve início no dia 1º de junho e segue até o dia 2 de agosto, com mais de 3 mil profissionais de segurança pública em atuação.A Operação Verão está presente em praias e outros espaços de lazerFoto: César Filho / Segup Pa

“Foi um final de semana tranquilo, porém, esperamos que o movimento cresça nos próximos finais de semana. Toda semana a atuação será avaliada e faremos os ajustes que julgarmos necessários buscando sempre garantir a paz e a ordem para todos aqueles que procurarem as praias e balneários durante o mês de julho”, assegurou o secretário adjunto de operações da Segup, coronel Alexandre Mascarenhas.

Ações

As ações realizadas pelas instituições policiais e de defesa social foram alimentadas no sistema Argos, que reúne e consolida a produtividade de cada órgão. De sexta-feira até o último domingo (4) foram registradas, no Estado, por parte do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, 3.652 advertências, 639 pulseiras de identificação distribuídas, 72 acidentes por animais aquáticos, 28 crianças localizadas, um afogamento e um óbito.As ações de segurança beneficiam mais de 40 localidades, incluindo a Ilha de MosqueiroFoto: Alex Ribeiro – Ag. Pará

O Departamento de Trânsito (Detran) autuou 52 condutores por alcoolemia, 295 pessoas por condução de moto sem capacete ou vestuário adequado, 123 por condução de moto transportando passageiro sem capacete ou fora do assento suplementar, além de 167 autuações por condução de veículo indevidamente licenciado.

A Polícia Militar fez, no primeiro final de semana, 545 abordagens a transeuntes, 63 em bares, 262 a motos e carros e fez três autos de prisão em flagrante. Em relação a Polícia Civil, foi registrado um total de 33 prisões, 3 cumprimentos de mandados de prisão e o registro de sete fianças arbitradas.