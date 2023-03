Segup e CIOp promovem campanha de vacinação para os agentes de segurança

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), por meio do Centro Integrado de Operações (CIOp), promoveu nesta quinta-feira (30), o dia “D” da vacinação voltada aos agentes de segurança pública do estado. O objetivo foi garantir a prevenção a doenças para os servidores que atuam diariamente nas ruas e em rondas policiais, garantindo a segurança de

todos. Essa é a primeira campanha de vacinação entre os agentes realizada neste semestre, com intuito de resguardar e prevenir os servidores, colaboradores e seus familiares.

“A campanha visa a valorização do servidor, por meio do cuidado da saúde e da prevenção de doenças. Essa campanha vem sendo praticada desde o início da pandemia da covid-19, para que os nossos agentes estivessem prevenidos, afinal trabalhavam na linha de frente no combate ao vírus. Continuamos, desde então, a manter a rotina de proteção, para que todos possam atuar em suas funções com a imunidade garantida, não somente contra a covid, mas também prevenindo contra a gripe e até mesmo de doenças como a meningite”, disse o secretário de Segurança Pública, Ualame Machado.

Dentre as vacinas ofertadas aos gente de segurança estão a bivalente contra a covid-19, voltada aos agentes com mais de 60 anos, servidores da saúde e da segurança pública; e ainda as vacinas pentavalente, HPV, VOP, Pfizer pediátrica, ACWY para meningite e também H1N1.

“Essa iniciativa faz parte do nosso controle de qualidade, que monitora as necessidades dos nossos servidores, com um olhar para a prevenção e saúde dos colaboradores que atuam não somente nas ações do Ciop, mas também para os agentes que estão nas ruas, atendendo as ocorrências. Estão sendo disponibilizados vários tipos de imunizantes, sendo interessante frisar a importância da vacina bivalente, indicada como dose de reforço, ou seja, o agente tem que ter tomado pelo menos duas doses da vacina, que é indicada para pessoas com mais de 60 anos e para os servidores da saúde e da segurança pública” comentou o diretor do CIOp, coronel Francisco Nóbrega.

Texto: Kacia Guimarães/ Ascom Segup

Fonte: Agência Pará/Foto: Alexandre Puget / Ascom Segup