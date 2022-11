Segup estará realizando operação de segurança nas estradas para este feriado prolongado da Proclamação da República

Na próxima terça-feira (15) será o Feriado da Proclamação da República, e pensando na segurança de banhistas e turistas que devem de aproveitar o feriado prolongado se deslocando para várias localidades do estado, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em conjunto com órgãos do sistema, deflagrou nesta sexta-feira (11) a “Operação República” com o efetivo de 800 agentes das forças de segurança. As ações serão desenvolvidas até a próxima terça-feira (15) em 27 localidades.

O objetivo da ação é garantir segurança nas rodovias, em municípios com grande movimentação de pessoas e atendimento rápido às ocorrências. Os agentes irão atuar tanto no período de deslocamento, permanência nos destinos, bem como no retorno à capital. A expectativa é de fluxo intenso, principalmente de servidores do estado que aproveitarão o ponto faculdade em referencia ao Dia do Servidor.

As rodovias e em vias públicas municipais, haverá fiscalização da “Lei Seca”, através da implementação de barreiras fixas e/ou móveis, cuja finalidade é de coibir a incidência de condutores de veículos sob o efeito de álcool.

O município de Salinópolis, nordeste paraense, mais especificamente na praia do Atalaia, haverá implementação de uma faixa de fluxo de veículos em sentidos contrários e devidamente balizados por bandeirolas coloridas, visando assim disciplinar a circulação de veículos na faixa de areia.

Haverá também reforço de policiais tanto nas delegacias para agilizar procedimentos que chegaram, assim como nas ruas, para o policiamento ostensivo e com rondas que serão realizadas. A Segup, por meio da Secretaria Adjunta da Gestão Operacional, estará à frente de toda coordenação.

Centro integrado – Em Salinópolis, funcionará em regime de 24h o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC),que integra servidores do SIEDS. OCICC estará equipado com tela para projeção das imagens das câmeras de monitoramento e do mapa tático em cada localidade, além de equipamentos de rádio-comunicação.

Articulação – Integram a Operação “República ” as polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), Polícia Científica, Centro Integrado de Operações (Ciop), Disque-Denúncia, Guarda Municipal de Belém (GBel), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana de Marituba, com apoio do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) e do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFlu).

Foto ilustração reprodução: Ag.Pará