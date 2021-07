Segup finaliza vacinação com 15 mil agentes de segurança pública imunizados na RMB

Vacinar para proteger quem garante a segurança da sociedade. Com esse propósito, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) concluiu nesta quinta-feira (01) a vacinação contra a Covid-19 para os profissionais de segurança pública dos órgãos do estado, União e municípios que atuam na Região Metropolitana de Belém. A imunização ocorreu no prédio do Comando-geral do Corpo de Bombeiros Militar com a disponibilização de 1.300 doses da vacina Astrazeneca.

Puderam se vacinar os profissionais que perderam a vacinação anterior por motivo de doença ou por estarem em atividade em outra localidade. A primeira etapa de vacinação ocorreu ainda em março desse ano para os servidores da segurança pública com atuação no quadro da saúde de cada instituição, seguido dos profissionais que atuam na linha de frente e, posteriormente, para os que trabalham em setores administrativos, mas que também exercem atividades operacionais. No total, aproximadamente 15 mil servidores da segurança pública receberam a imunização, somente na Região Metropolitana de Belém.

O coordenador de Políticas de Prevenção da Segup, capitão Rodrigo Vale, explica o motivo de mais uma etapa de vacinação. “Disponibilizamos em mais um momento imunizantes para garantir a saúde daqueles que não pararam em nenhum momento durante a pandemia. O Pará foi referência como o primeiro estado que vacinou os agentes de segurança pública e isso trouxe resultamos positivos tanto para a garantia da tranquilidade, para a segurança da população, quanto para assegurar com que as medidas de proteção fossem respeitadas”, garantiu.

Policiais Militares e Civis, do Departamento de Trânsito (Detran), do Corpo de Bombeiros, servidores do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves e da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), além de guardas municipais de Belém, Marituba, Benevides, agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Federal (PF) que atuam na RMB foram contemplados, desde o início da campanha.

Durante o período de imunização, os profissionais da área de saúde dos órgãos de segurança pública colaboraram com a vacinação de idosos, na capital. Servidores do quadro de saúde do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Estadual, Polícia Militar e Civil, além da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap). A parceria com a Prefeitura de Belém teve o objetivo de avançar no número de pessoas imunizadas e, desta forma, reduzir a proliferação da Covid-19.

Por Aline Saavedra (SEGUP)

Fonte: Agência Pará